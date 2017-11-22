Праздник двора отметили жители многоквартирных домов улицы Пионерской в Малой Пурге. Шесть домов (№№ 24, 26, 28, 30, 32, 34) этой улицы нынче участвовали в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
Работники ижевской фирмы ООО «Агат» благоустроили их дворовые территории: заасфальтировали тротуары к подъездам и подъездные дороги к домам. На это из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено больше двух миллионов рублей. На деньги самих жильцов во дворах обустроили детские площадки, отремонтировали заборы.
С праздником жителей многоэтажек поздравили первый заместитель главы администрации района Юрий Уткин и глава муниципального образования «Малопургинское» Любовь Логинова. Они отметили важность участия в проекте. Ведь благодаря этому удалось привлечь деньги для благоустройства дворовых территорий.
Теперь нужно постараться сохранить тротуары и подъездные дороги, детские площадки, и при возможности сделать дворы еще краше.
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