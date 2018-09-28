«Подушка» для слез или головой в подушку, полную крови – на фестивале МакДонаха
«Человек-подушка», по мнению многих экспертов – центральное произведение МакДонаха. Действие происходит в вымышленной (и неназванной) стране. Двое полицейских в застенках пытают главного героя. Его зовут Катурян К. Катурян, он работает на скотобойне и в свободное время пишет рассказы, полные насилия и жестокости. И арестовали его как раз потому, что события его рассказов странным образом стали сбываться – умирают дети…
Пьеса мрачная и даже жуткая – сцены допроса здесь перемежаются с чтением рассказов Катуряна, каждый из которых – это история пыток, и где сквозь крики боли и мольбы о помощи просвечивает горькая усмешка автора: «Вы говорите о красоте? О любви? Так посмотрите на Это»! Пьеса насколько пронзительна, настолько же и страшна. Она – не частый гость на афишах театров. «Я никого ни к чему не собирался подстрекать, я просто люблю рассказывать истории», – повторяет Катурян в промежутках между избиениями. У МакДонаха четкая линия смыслов – он отстаивает абсолютную свободу писателя от цензуры и вообще любых ограничений. Его тексты полны мата и жестокости – и за это он получает пинки от критиков-пуритан и консервативной публики. Но разве автор виноват в том, что мат и жестокость существуют? А с другой стороны – не свои ли страхи обнажает перед аудиторией великий ирландец?
На фестивалях МакДонаха «Подушку» пытались представить несколько раз, и третий – тоже будет с «Подушкой», на этот раз из Румынии и в звездном составе.
Хоррор из Штутгарта, куклы из Сараево и дети-ангелы из МХТ
Театр Старого города из Штутгарта на первом фестивале показал в Перми «Человека-подушку» как спектакль-хоррор, спектакль-триллер. Оформление сцены создатели постановки минималистично – три стула, стол и настенные часы. «Весь ужас истории рождается в голове у зрителя, в воображении, напитанном современными страшными теленовостями, газетными заметками. И вот эта картинка может быть более жестокой, чем мы могли бы показать художественными средствами. Квинтэссенция в том, что воображение мощнее любого представления на сцене», – рассказывает исполнитель одной из главных ролей Лукас Ульрих.
На первом же фестивале МакДонаха буквально довели публику до катарсиса своим прочтением «Человека-подушки» актеры Молодежного театра из Сараево. В высоколобой драме об ответственности художника балканцы рассказали пронзительную историю о братской любви.
Каждый сидящий в зале обрел, полюбил, потерял и оплакал потрясающего старшего брата Катуряна. И каждый сидящий в зале полюбил, пожалел, потерял и оплакал беспомощного брата Михала. Боснийский Миша (Михал), по мнению многих, оказался самым убедительным из всех фестивальных «подушек». Балканский театр заслуженно был удостоен дипломов лауреатов Первого фестиваля МакДонаха: «За лучший ансамбль» и «За лучшую режиссуру» (Лука Кортина).
По словам театрального критика Дмитрия Кириченко, Лука Кортина из сараевского театра, нашел очень интересный способ презентации насилия на сцене. Он избрал золотую середину – инсценировать рассказы при помощи куклы, тем самым давая зрителям определенные намеки и позволяя развивать их каждому по своему вкусу. Кукловодом стал брат Катуряна, Миша (в оригинале – Михал). Михал, по задумке автора, – отстающий в развитии мужчина, на долю которого выпали тяжелейшие муки в детстве. И не от кого-нибудь, а от своих собственных родителей, которые в течение долгих семи лет издевались над ним ради того, чтоб другой сын, слыша жуткие крики и стоны, вырос гениальным писателем. Марио Дрмач был не только Мишей, но и виртуозно перевоплощался в своих мучителей – Па и Ма, в девочку-Иисуса.
Привез свою версию «Подушки» на первый фестиваль и МХТ им. А.П.Чехова (в постановке Кирилла Серебренникова). По словам Ольги Фукс из «Вечерней Москвы», МХТ поставил спектакль о цене искусства. «Плата за вход – разум», как было написано у Гессе. «Плата за шедевр – жизнь». Какую цену готов заплатить каждый за право творить свою реальность – «о, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют». Писателю Катуряну важнее жизни – сохранение своих рассказов. Про один из них он с гордостью говорит – это загадка без разгадки. Такой же загадкой без разгадки кажется и пьеса МакДонаха «Человек-подушка»: в ней множество ходов и зеркальных отражений, но ходы заканчиваются тупиками, а зеркала обманывают.
«Человек-подушка» с иранским колоритом и в сербской тональности
Спектакль «Человек-Подушка», Nowadays Theatre (Иран) был отмечен жюри на втором фестивале Мартина МакДонаха за оригинальное визуальное решение сценического пространства. Но суть – глубже! Иранский театр показал в «Человеке-подушке», как сильна сила эмоций. Чувства сильнее жестов, а пространство организует внимание. Национальный колорит иранцев в «Человеке-подушке» проявился только в языке, на котором говорят артисты, и в их манере игры. Но именно это влияет на весь ритм постановки, потому что на слух, по своему темпу фарси гораздо быстрее и энергичнее английского или русского языка, а сами артисты играют ярко, на нерве, обостряя своей игрой и без того сильные конфликты между героями. Поэтому спектакль получается очень плотным и быстрым, «отпуская» внимание зрителей только в секунды смены декорации, которые порой сильно сбивают с заданного ритма. захватывает дух, словно быстрый спуск с горки.
Постановка Сербского Национального Театра (NarodnoPozorizteSombor) «Человек-подушка» – серьезная и глубокая работа. В ней очень много вопросов, не только о насилии, но и о том, как действуют произведения искусства на человека – режиссёр смещает акценты, показывая не столько историю о насилии и травме, сколько о метаниях художника и творца. Режиссер и исполнитель роли Катуряна Нинослав Джорджевич при подготовке спектакля даже работал с полицейским инспектором, подтвердившим распространённость случаев, похожих на события в пьесе – она действительно актуальна сегодня. Как сказал сам Нинослав, – к сожалению, то, что казалось ему больше художественным вымыслом, чем правдой, в жизни оказалось еще не полной правдой.
Финальная мизансцена точь-в-точь повторяла главный постулат всего творчества МакДонаха: где трагично, там и комично. К Катуриану, стоящему возле лужицы с кровью, подошла маленькая девочка, покрашенная в зелёную краску. Он взял её маленькую ручку и опустил в это красное, густое месиво. И что же дальше? Неужто шокировать публику следующим жестом, который трудно было предугадать. Нет, дальше малышка нарисовала ему этой краской клоунский нос. Ведь это всего лишь рассказ. Один из четырёхсот рассказов, которые смогли, к счастью, уцелеть…
Впервые на фестивале – театр из Румынии
На третий фестиваль везет «Подушку» Румынский Act Theatre, независимый театр, который помогли открыть Том Круз и Джуди Денч. Президент театра - Марсель Яурес, знаменитый румынский актер театра и кино, которого приглашают сниматься в Голливуде и в Европе. Саспенс Альфреда Хичкока соединяется здесь с эксцентричным юмором Квентина Тарантино и тёмным ирреальным миром Тима Бёртона в спектакле румынской труппы.
Сама труппа – одни звезды! Главная роль К. Катуряна – у Йонута Грама («Стукачка», «Одержимая», «Обротень», «Харли и братья Дэвидсон» и другие) - звезды не только румынского театра, но и мирового кинематографа. В фильмографии 35-летнего Йонута Грама 19 картин на любой вкус - от триллеров, ужастиков, исторических драм до детективов и комедий.
Одной из первых звездных коноработ для Йонута стали съемки в картине «Стукачка» со звездами кино Рейчел Вайс, Ванессой Редгрейв, Моникой Белуччи и Бенедиктом Камбербэтчем.
В расследовании истории торговли секс-рабынями из Боснии, которое вышло на экраны в 2010 году, Йонут Грама сыграл роль защитника прав человека. И пускай его роль была не центральной, полученный опыт и отзывы звездных партнеров позволили ему закрепиться на съемочных площадках Европы и Америки. Недавние работы Йонута Грама – роли в английском фильме о борьбе с нацистами «Избранный» и съемки в американском сериале о создателях гигантской мотокорпорации «Харли и братья Дэвидсон».
Андрей Сеусан, который играет одну из ролей в спектакле, снялся в роли Фридриха в картине 2013 года «Прощание с дураками» вместе с Жераром Депардье и Харви Кейтель. Также вы можете увидеть Андрея в американском сериале 2017 года «Товарищ детектив», где главную роли играют Ченнинг Татум и Джозеф Гордон-Левитт.
В спектакле «Человек-подушка» также заняты Каталин Баблюк (фильмы «Секс-трафик», «Заклятье. Наши дни», «Распятие») и харизматичные Лучиана Ифтиме («Опасная иллюзия» с Шайа ЛаБаф в главной роли) и Дэна Радулеску («Второй в команде» с Ван Дамом в главной роли). Увидеть этот пронзительный спектакль можно будет в последний день фестиваля 7 октября на сцене театра «У Моста». Если, конечно, вы вообще решитесь на это.
Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Боснии, Молдовы, Казахстана и нескольких российских городов.
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