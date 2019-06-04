Несмотря на то, что износ тепловых сетей столицы Удмуртии всё ещё высокий – около 60 процентов, зима в городе прошла без крупных инцидентов и сбоев в подаче тепла. По словам директора ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослава Балобанова, это результат хорошей подготовки – своевременных ремонтов, реконструкция и замены изношенных трубопроводов, а также внедрения энергоэффективных технологий и современных долговечных материалов. В 2019 году энергетики не будут снижать темпы ремонтов и вложат в обновление теплосетевого хозяйства города ещё порядка 900 миллионов рублей.
Готовить город к зиме энергетики уже начали. Работы, как все последние годы, ведутся в рамках программы «Re:Конструкция-2019». Она реализуется во всех 16 регионах присутствия Группы «Т Плюс». Её основная задача – повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Это предполагает, в том числе, дополнительные вложения в повышение надёжности тепловой инфрастуктуры. Не менее важная задача при проведении ремонта и модернизации – контроль над благоустройством после завершения работ на теплосетях, а также соблюдение стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов.
На одном из участков тепловых сетей, где уже идёт обновление, на прошлой неделе побывали журналисты республиканских СМИ.
Дефектам здесь не место
Устиновский район, улица Автозаводская в районе дома № 18. Здесь полным ходом идут работы по замене большого участка магистрального трубопровода диаметром 1200 мм. Это самый крупный магистральный трубопровод города. По словам Ярослава Балобанова, для теплоснабжения города этот участок магистральной сети очень важен, так как является основным тепловыводом с ТЭЦ-2, от него получают тепловые ресурсы 250 многоквартирных домов и социальных учреждений Индустриального и Устиновского районов. И если зимой такая труба из-за износа выйдет из строя, последствия для города могут быть очень непростыми.
Чтобы заблаговременно предотвратить эти потенциальные риски, по проекту на трассе сейчас меняют 500-метровый участок. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого трубопровода. Взамен будут уложены новые стальные трубы с современным теплоизоляционным покрытием. Это позволит увеличить надёжность стратегической тепломагистрали города и продлить срок её службы.
– Работы на данном участке ведутся без отключения потребителей, – говорит Ярослав Балобанов. – Рядом с основным теплопроводом здесь проходит резервный участок сети диаметром 1000 мм. Всех потребителей мы переключили на него. Когда работы на основной магистрали будут завершены, подрядчик начнёт перекладку резервного трубопровода.
Завершить все работы на магистрали с диаметром труб 1200 мм вместе с благоустройством планируют к 27 июля. Общий бюджет проекта – 13 млн рублей.
Новые трубы требуют рубля
Работы по обновлению магистрального трубопровода ведутся также на Воткинском шоссе в районе Парка космонавтов. УКС планирует переложить там 610 метров трубы диаметром 500 мм, от которой запитано более 130 домов и других объектов в близлежащих микрорайонах. Как и на Автозаводской, на этом участке будут смонтированы трубопроводы с современными изоляционными материалами, которые практически не подвержены коррозии и служат десятки лет.
Сейчас на площадке идут земляные работы, подрядчик завёз трубы и всю необходимую технику. Отключения потребителей от ГВС там также не будет. На время реконструкции на трубопроводе предусмотрены специальные заглушки, которые позволяют изолировать участок перекладки и подавать горячую воду. Завершить работы на этом участке подрядчик должен до 21 июля.
Работы на магистральных теплосетях в этом году также затронут ещё несколько участков – в районе перекрёстка улиц Пушкинской и 10 лет Октября; на пересечении улиц Ленина и Пушкинской; и на ул. Красногеройской около медучилища. Всего, по словам Ярослава Балобанова, в этом году УКС планирует переложить в Ижевске 2,2 км магистральных трасс. Но объёмы ремонтов могли быть больше, если бы потребители своевременно платили за ресурсы.
– Сейчас общая задолженность перед компаниями ПАО «Т Плюс» в Удмуртии за тепло и ГВС составляет порядка 4 млрд рублей. Долги клиентов не позволяют проводить работы в необходимом объёме, – посетовал Ярослав Балобанов.
Реконструкция с плюсом
Что касается выполнения концессионного соглашения по квартальным теплосетям, теплоснабжающая компания по-прежнему берёт на себя серьёзные обязательства и планирует переложить в этом сезоне 37 км трасс. А также обновить четыре ЦТП: на улицах Тельмана, Молодёжной, Промышленной и Карла Маркса.
– При прохождении некоторых участков нам придётся перекрывать полосы для движения транспорта. Например, рядом с парком имени Кирова в процессе замены сетей будем «переходить» дорогу и трамвайные пути. Постараемся сделать всё очень быстро, буквально за три-четыре дня. И сразу восстановить дорожное полотно, чтобы не доставлять больших неудобств горожанам, – пообещал Ярослав Балобанов.
Завершить все перекладки теплотрасс УКС планируют до 18 августа. Затраты на замену квартальных сетей по концессии составят 500 млн рублей, ещё 68 млн энергетики направят на обновление магистральных теплотрасс, плюс 318 млн рублей – на текущие ремонты, не связанные с реконструкцией.
Между тем
Энергокомпания активно благоустраивает «зимние» раскопы на теплосетях. По данным руководителя УКС, по всему городу их было почти пять сотен. Сейчас на этих участках восстанавливают асфальт и брусчатку, ремонтируют отмостки и монтируют бордюры, оформляют газоны.
Основной объём благоустроительных работ в Ижевске будет выполнен в течение мая-июня. Исключение составят те участки, где в летний период запланированы дополнительные ремонты и мероприятия по реконструкции теплосетей. По таким объектам благоустройство будет отложено до завершения всех ремонтных работ на трубопроводах. Сроки восстановления этих участков в чистовом виде компания будет согласовывать с Администрацией города в установленном порядке.
За тепло – по счётчику
Порядок расчёта платы за отопление в многоквартирном доме могут изменить. Счёт в платёжке будет зависеть от фактического потребления при условии, что в квартире установлен теплосчётчик. Законопроект, содержащий эти нормы, прошёл первое чтение в Госдуме РФ.
Поправки в Жилищный кодекс, подготовленные во исполнение решения Конституционного суда, гласят, что жители многоквартирных домов должны платить за фактическое потребление тепла на основе показаний индивидуального счётчика и только потом – общедомового прибора учёта. Дело в том, что сейчас установить индивидуальные приборы учёта тепла в квартире можно, но рассчитываться по ним разрешено только в том случае, если счётчиками оборудованы все квартиры в доме.
По новому закону, собственники жилья получат право платить за тепло по индивидуальным счётчикам, а не по нормативу или исходя из общедомового потребления даже в том случае, если в других квартирах счётчиков нет. То есть суммарный платёж граждан за тепло в месяц будут складывать из показателей личного счётчика, а также доли в оплате за обогрев общедомовых помещений – приквартирных холлов и лестничных площадок.
В 2018 году в КС обратился житель Подмосковья. В его доме счётчики тепла были установлены. Однако когда часть приборов учёта вышла из строя, управляющая компания стала рассчитывать плату за тепло по показаниям общедомового счётчика пропорционально площади квартиры. У жильцов со счётчиками эта сумма оказалась больше, чем они тратили по показаниям приборов. Истец обратился в управляющую компанию, но там стали настаивать на законности расчёта платы исходя из размера занимаемой квартиры. Суды также встали на сторону управляющей компании.
Однако КС отправил дело на пересмотр и признал, что действующие правила оплаты коммунальных услуг поощряют недобросовестных потребителей. В итоге судьи обязали правительство подготовить новый законопроект на этот счёт. И вот он уже принят Госдумой в первом чтении.
Спрашивали – отвечаем
Должен ли собственник оплачивать вывоз ТКО, если в квартире никто не живёт и не прописан?
– Получил после смерти родителей квартиру в селе Кама. Сам живу в частном доме и оплачиваю вывоз ТКО по месту прописки. В квартире родителей никто не проживает и не прописан. Справку об этом предоставил в компанию, начисляющую плату за вывоз ТКО. Через три месяца пришла квитанция за вывоз ТКО на квартиру. Должен ли я оплачивать вывоз мусора в квартире, в которой я не живу и никто не прописан?
Глухов А.И.
На вопрос читателя отвечает председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев:
– Если в доме или квартире никто не проживает и никто не зарегистрирован, то в этом случае плата за обращение ТКО начисляется на каждого собственника помещения. При этом применяется норма Правил предоставления коммунальных услуг № 354, пункт 148 (36): при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения.
Практика показывает, что в 90 процентах случаев в квартирах, в которых никто не зарегистрирован, кто-то фактически проживает и производит мусор, поэтому такая норма и закреплена в федеральном законодательстве. Когда квартира действительно пустует, можно составить акт о фактическом проживании, в котором отразить, что проживающие отсутствуют (п. 56.1 Правил предоставления коммунальных услуг).
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