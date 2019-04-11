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Лыжные гонки. Чемпионат России завершён победно

11 апреля
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Двумя эстафетными командами выступила сборная Удмуртии на чемпионате страны в Малиновке (Архангельская область). Обе команды оказались сильнее соперников и награждены золотыми и серебряными медалями.

8orvc4tf0gq Лыжные гонки. Чемпионат России завершён победно

За команду победителей вместе с Максимом Вылегжаниным бежали Дмитрий Япаров, Константин Главатских и Сергей Ардашев. То есть три участника Олимпийских игр в Сочи вместе с самым перспективным лыжником Удмуртии на сегодня – Ардашевым оказались сильнее всех. На втором месте финишировали наши спортсмены Евгений Байбородов, Евгений Вахрушев, Александр Уткин и Кирилл Вичужанин. Любопытно, что в обеих командах было по два спортсмена из коллектива комплексной республиканской школы олимпийского резерва. Этот коллектив с осени занесён на Доску Почёта Удмуртской Республики. И весь сезон лыжники и спортсмены-стрелки регулярно пополняют свою медальную копилку на российских и международных соревнованиях.

Надо заметить, что Александр Большунов – один из лидеров лыжного спорта России, в эстафетной гонке не участвовал. Он принял приглашение из Норвегии и уехал в Сулитьельм для участия в международной марафонской гонке «Кобберлопет» (43 километра). Большунов занял там третье место, а выиграл марафон норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Наш старый знакомый по гонкам на Олимпиаде в Сочи.

С настроем на победу вышел Максим Вылегжанин на российский 50-километровый марафон. В гонке классическим стилем он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 42,6 секунды. На 11 секунд от нашего лидера отстал Илья Семиков (Коми Республика). А бронзовым призёром стал Сергей Ардашев. На четвёртом месте финишировал Константин Главатских с отставанием от победителя на 25 секунд. Напомним, что в марафоне Галины Кулаковой вместе с любителями Максим Вылегжанин и Константин Главатских стали победителями соответственно на дистанциях 50 и 10 километров, то есть получилась хорошая тренировка перед чемпионатом России, а любителей лыжного спорта порадовали и тут, и там. В российской прессе рефреном прозвучали сообщения о завершении карьеры Максима Вылегжанина, но мы-то с вами непосредственно от Максима слышали, что гонки на российских соревнованиях он ещё продолжит и, думается, окажет пользу лыжному спорту Удмуртии и в будущем сезоне как действующий лыжник. А на международную арену пора бы настойчивей продвигать Сергея Ардашева.

Что ни говори, а спортивный путь короток. Не успеешь выйти из юниоров, как смотришь – уже и в когорту ветеранов тебя норовят записать.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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