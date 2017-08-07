С 2010 года в Удмуртии проходит Республиканский экологический семейный слет «Сохраним живую планету» - финальный этап проекта «Экорегион».
В первые годы существования слеты проходили в Природном парке «Шаркан», позже организаторы решили проводить финал конкурса в тех районах, откуда родом победители проекта предыдущих лет. В прошлом году лучшей оказалась семья Ивановых из Балезино, поэтому слет 2017 года прошел в Балезинском районе. Подведение итогов и награждение команд состоялось в деревне Ягошур 28 и 29 июля.
Как сохранить экологию
Экологические слеты, по мнению автора замечательного проекта «Экорегион» Анастасии Князевой, дают отличную возможность семьям из разных уголков Удмуртии познакомиться друг с другом и с районами республики. Но самое главное - поделиться опытом природоохранной работы. И это не просто громкие слова. Каждая из семей, участвующих в проекте, вносит немалую лепту в сохранение экологии своего района, города или села. Причем добровольно, не ожидая какого-либо материального поощрения или похвалы.
– Вообще, проект начинается в феврале, а заканчивается в июле финальным слетом, - рассказывает Анастасия Князева. - В феврале и марте проходят творческие конкурсы, мы знакомимся с семьями. Они готовят стенгазеты и газеты о себе, правда, нынче были видеорепортажи. А еще семьи снимают ролики социальной рекламы. В этом году, кстати, работы заметно отличались по качеству, выбрать лучшие было очень сложно. С апреля по июнь команды занимаются благоустройством. При этом благоустройство – не просто уборка мусора, ведь это больше культура и воспитание, нежели экология. Участники нашего проекта высаживают деревья, очищают родники или мастерят скворечники.
Лучший урок – это пример родителей
Назаровы из Балезино участвуют в проекте «Экорегион» с 2013 года. За это время они облагородили три родника и посадили столько деревьев, что их хватило бы на большой парк.
В деревне Зотино, где Назаровы очищали родник, их до сих пор вспоминают добрым словом. Место у ключа сегодня не узнать. Чисто и опрятно, пышные кусты шиповника и сирени радуют глаз тех, кто приходит сюда за вкусной прохладной водой. Кстати, кусты высадили зотинцы после того, как родник привели в порядок Назаровы. Глядя на эту красоту, кто бы мог подумать, что еще пару лет назад на этом месте из земли торчала ржавая труба и лежали груды мусора.
По дороге в деревни Вотино и Ахмади Назаровы высадили еловую аллею.
– Из 400 саженцев прижилось 75 процентов деревьев, - говорит глава семейства Алексей Васильевич. - Эти саженцы из питомника. Их выбросили, а мы подобрали и посадили.
Алексей Васильевич и его супруга Екатерина Леонидовна приучают любить природу и заботиться о ней всех своих четверых детей. Они уверены, что лучший урок – это пример родителей. Все свободное время Алексей и Екатерина проводят с детьми, ездят с ними в походы и экскурсии. Младшим Назаровым такая жизнь по душе. И на вопрос, что, наверное, лучше поиграть в компьютерные игры или погонять на велике с друзьями, сын Назаровых Андрей, немного удивившись, отвечает:
– Мне нравится бывать на природе и вместе с папой и мамой очищать родники и высаживать деревья. А поиграть я всегда успею.
Хороший пример заразителен
Павел и Лилия Сорокины из Можги тоже прививают своим детям любовь к природе. Участвуя в проекте «Экорегион», они высадили аллею из сосен вдоль гимназии, где учится их старшая дочь, помогли установить детские качели и скворечники в детском парке.
Для Кардапольцевых – Шкляевых из деревни Мужбер Игринского района проект «Экорегион» стал толчком к воплощению мечты высадить аллею.
– Узнали об этом проекте, решили поучаствовать, - рассказывает Надежда Шкляева. - Попросили помочь родственников, все пришли со своими саженцами. Кто сирень принес, кто вишню, сливу, были клен и липа, ели, кедры и туя. В общем, замечательная получилась у нас аллея! Так проект «Экорегион» помог сбыться нашей мечте.
А еще Кардапольцевы-Шкляевы привели в порядок улицу, на которой живут, и сделали детскую площадку. Надежда Михайловна говорит, что такие добрые дела не пропадают бесследно. Люди, видя их, начинают бережнее относиться к природе.
– Когда в деревне Сосновские Шарни начал уходить пруд, один из местных жителей собрал односельчан и предложил сообща восстановить его, а заодно и мусор убрать. Сейчас там чисто, местные стараются поддерживать порядок. И даже вдоль дороги в Сосновские Шарни не так много мусора, как было раньше.
Наталья ТЮТИНА
Цитата
Анастасия Князева, методист Природного парка «Шаркан»:
– Все участники проекта, доброжелательные и жизнерадостные семьи, показали, что они делают все возможное, чтобы сохранить нашу планету живой. С каждым годом увеличивающееся количество участников проекта говорит о том, что большинство из нас не безразлично к состоянию окружающей среды в своем поселении, крае, стране и планете.
Победители проекта «Экорегион-2017»
1-е место – Емельяновы (д. Бачкеево Игринского района)
2-е место – Назаровы (п. Балезино)
3-е место – Чирковы (д. Унтем Игринского района) и Свинуховы (п. Балезино).
«Экорегион» объединяет семьи
Организаторы слета подготовили для участников насыщенную программу. 28 июля семьи побывали в храме Казанской Богоматери в Балезино и краеведческом музее, посетили местные достопримечательности - памятник скорбящему солдату, скамью примирения и дерево любви, а еще увидели знаменитый балезинский паровоз - памятник Горьковской железной дороги.
После экскурсий семьи отправились на мастер-классы в бесермянское село Юнда, где участников тепло приняли сотрудники местного клуба во главе с задорным директором Надеждой Сидоровой. Дети примерили костюмы бесермян, узнали много интересного о древнем народе, их обычаях и отличии от удмуртов, пекли пироги с калегой.
Вечерние мероприятия слета прошли на берегу красивого пруда в деревне Ягошур. Хорошая погода, вкусный ужин, приготовленный на костре, торжественное открытие, бодрое настроение участников и подвижные игры создали атмосферу настоящего праздника. Особенно запомнились клоуны из визитки семьи Емельяновых из деревни Бачкеево Игринского района. А благодаря интеллектуальной игре «Экоэрудит» семьи проявили себя, узнали много новой информации в области биологии, зоологии и экологии. Самыми эрудированными оказались Сорокины из Можги.
Романтики в праздник добавили песни под гитару, поздний ужин за общим столом, дискотека для детей под открытым небом и ночевка в палаточном городке.
Утром 29 июля участников слета, созывая на зарядку, разбудила веселая музыка. После завтрака семьи отправились на выставку местного художника Игоря Лекомцева.
Природный парк «Шаркан» выражает огромную благодарность балезинскому детскому саду «Сказка» и ее воспитателю Светлане Сысоевой за организацию слета, главе МО «Юндинское» Владимиру Урасинову и учителю Юндинской средней школы Игорю Лекомцеву - за предоставленное место проведения слета, семье Чибышевых и Ивановых из Балезино - за организацию питания участников.
Анастасия КНЯЗЕВА
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