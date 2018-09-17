На первом фестивале МакДонаха в 2014 году «Королев» привозили театр Армена Джигарханяна из Москвы, Челябинский камерный театр и «nicht.THEATER Ensemble» из Вены. На втором – зрители видели «Красавиц» из Азербайджанского Государственного ТЮЗА (в постановке лондонского режиссера Яна Вильема Ван Ден Боша), Театр.Акт’a из Казани и Montenegrin National Theatre из столицы Черногории Подгорицы. Награду за лучшую женскую роль Второго Международного фестиваля Мартина МакДонаха в 2016 году получила Анна Вуйошович из Черногорского Национального театра (Подгорица) за роль Марты в спектакле «Королева красоты» – так переназвали всем известную героиню Морин черногорцы, понимающие ирландскую боль расколотой распрями страны.
Русская ирландка из Башкирии – все призрачно, кроме любви
Главный режиссер Русского драматического театра из башкирского Стерлитамака Людмила Исмайлова в соавторстве с питерской художницей Ольгой Горячевой решили выстроить на сцене небытовое пространство, которое как бы притворяется бытовым. Все вещи — муляжи. У них есть контуры, но нет никакого содержания — его заменяет прозрачный пластик. Все прозрачно в этой комнате: вся мебель, все вещи. Прозрачные струи дождя бегут по прозрачной стене, через нее видно, как герои перебегают к дому торопливыми пробежками, чтобы скорее спрятаться от этого пронизывающего мокрого холода. Контур телевизора Мэг Фолан смотрит, сидя в контуре кресла и держа в руках контур лентяйки. В контуре шкафа стоят медные кружки и миски. Из них пьют и едят еду из коробок. Но именно в настоящую сковороду Морин нальет настоящее масло, когда решит расправиться с матерью. Потому что в этом прозрачном условном мире только одно подлинно: ненависть Морин и Мэг. Но игра актеров и атмосфера театра дает глубокое понимание – это именно та ненависть, которая шагнула свой «шаг от любви».
Для Исмайловой спектакль «Королева красоты» стал попыткой создания некоего камерного спектакля: «Театру, чтобы развиваться, необходима малая сцена. Это даёт очень большие творческие возможности, ведь есть целый пласт драматургии для камерного театра. А мы заинтересованы в появлении новых форм и иного зрителя».
Новое прижилось не сразу. Сказался восточный менталитет — хоть театр и русский, но живут–то среди мусульманского, в основном, населения. Невозможно представить себе у башкир такое содержание конфликта, да если он еще и играется в двух метрах от замершего в удивлении зрителя.
Но спектакль за спектаклем все больше раскрывается главная идея – какую цену мы готовы заплатить даже за призрачное счастье? Стоит ли наша мечта о нем чьей–то жертвы – смерти матери, как случилось в ирландской истории. Выстраданная мечта может ли стоить страданий близких? И главное – что реально в нашей жизни? Удивительно тонко показано в постановке театра из Стерлитамака, насколько призрачен быт, который «заедает» и приводит к катастрофе души, как глубоко ранят нас собственные мечты – увидеть это зрители фестиваля могут уже 2 октября на сцене театра «У Моста».
Жесть и трэш скрывает любовь и боль
Режиссер сыктывкарского театра Евгений Софронов «заметил» пьесу о красавице случайно: «Во время очередной сессии с друзьями обсуждали кто и что бы хотел поставить. Кто–то из однокурсников упомянул имя Макдонаха и сказал, что там «жесть и треш». Я заинтересовался. «Что за жесть?» – спрашиваю. «Там дочь свою мать убивает», – был ответ».
При близком знакомстве ирландская история оказалась на удивление российской и настолько открывающей глубины собственной души, что актерам было сложны даже первые читки, настолько тяжела и жутка эта история для восприятия.
Евгений Софронов говорит: «Это очень русский автор – МакДонах. Он ведь не англосакс, он ирландец. В Англии таких считали отщепенцами, изгоями. Это человек с чувством национальной уязвлённости. Помните фразу из пьесы: «В Ирландии все должны говорить по–ирландски». В Коми все должны говорить – как? Сколько у нас в России национальных республик и национальностей. Что такое русский в этом случае?»
Исследование причин человеческой жестокости, как называет постановку сам режиссер, превратилось в поиск причин одиночества, равнодушия, мстительности. Спектакль оказался близок и понятен всем. Пьесу, – считают актеры из Сыктывкара, – можно разобрать на цитаты для нашей жизни.
Находкой постановки стала хореография Николая Казмина, специально приглашенного из Екатеринбурга. Вся сценография спектакля подчёркивает, как два живых человека плесневеют и дряхлеют вместе с домом: потертые стулья, мутные стекла, ни одной хоть сколько–нибудь новой вещи, которая могла освежить внешний вид комнаты, к чему ни прикоснись, все разваливается. Ничего уже не изменится к лучшему, обе героини медленно скатываются на дно по тому самому земляному валу (или откосу), под которым находится их жилище. Гнетущая атмосфера разбавляется немалой долей юмора, который, впрочем, у МакДонаха весьма своеобразен: зритель слышит острую, хлесткую фразу, тут бы рассмеяться в голос, а получается нервный смешок.
Софронов сумел провести свое собственное расследование, расставить акценты и приоритеты, объяснить себе, актерам и зрителям: почему. Он не просто оправдал преступление, он сумел из текста, полного несуразицы и «жести», создать настоящую оду любви, услышать которую можно так же 2 октября на сцене пермского Театра кукол.
«Красавица» из подземелья
Это первый театр из Казахстана, принявший участие в пермском фесте МакДонаха. На родине он работает…в бывшем бомбоубежище. Сама площадка кажется очень макдонаховской – в непростых условиях рождается что–то важное, человечное. Театр основан в 2014 году, и артисты создают микс драматического действа, перформанса, акустических и поэтических вечеров в своей жутковатой, но в то же время привлекательной стилистике, не оставляя никого равнодушным.
Режиссер спектакля Азамат Абильдинов обрамил повествование о жизни в ирландской деревне казахской этнической музыкой. Под музыку инструмента «шанкобыз» выживающая из ума старая Мэг выглядит степной шаманкой в перманентном состоянии полутранса…
Актёры рассказывают:
– Казахстанская «Королева красоты» открывает не только общечеловеческие, но и важные для сегодняшнего Казахстана проблемы – проблемы языка, национальной идентичности, миграции. Ведь как Ирландия наша страна долгое время была частью большой империи, и теперь, когда мы обрели независимость, нас мучают те же «комплексы» что и ирландцев. Эта пьеса очень актуальна для нашего общества.
«Бункер» был первым театром, кто поставил в Алматы «Королеву красоты». Актриса и директор театр Ксения Кутелева, исполнительница роли Мэг, говорит, что в пьесе можно подробно рассмотреть трагедию четырёх персонажей, у каждого свою, но в каждом можно узнать и себя, и целое человечество:
– Мой персонаж, Мэг Фолан – довольно подлая женщина. Под предлогом блага для других она преследует исключительно эгоистические цели, за что и поплатится в итоге. Роль сложная, эмоционально многоуровневая: от детского восприятия окружающего мира и наивного любопытства до отточенного коварства – в ней сочетается всё, что и делает эту роль очень глубокой и интересной. Как понял пьесу театр из Казахстана, можно будет увидеть 5 октября на сцене театра «У Моста».
Спроси себя
Каждая пьеса МакДонаха проникает глубоко под кожу, в сердце, нервы, самую глубину души. «Красавица из Линнэна» пронзительна своими мелочами. Именно за такими мелочами – кашей с комками, горшками, засохшим печеньем мы часто теряем главное – понимание, кто мы есть и на что можем решиться. Пьеса МакДонаха, столь любимая многими театрами, может перевернуть и вывернуть душу наизнанку, ужаснув тем, что таится в глубине – старые боли, обиды, несбывшиеся мечты, в чем всегда виноват кто–то, но не ты сам. А может наполнить душу слезами очищения – тот самый момент, когда «позвоните родителям» не слоган из рекламы, а органичное выражение любви к тем, кого мы больше всех любим и ненавидим, – к близким, родным, тем, с кем мы делим жизнь, полную тех самых мелочей. Спросить себя, что я сделаю в этой ситуации? На что меня хватит и чем я готов поступиться? – придется каждому. Ответ может удивить.
P.S. Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В ходе двух первых фестивалей было показано 39 спектаклей, представленных 27 театрами из 15 стран мира. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Боснии и Казахстана, а также нескольких российских городов.
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