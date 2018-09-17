Эпоха ижевского цирка. Государственный цирк Удмуртии продолжает большую историю циркового искусства **Сегодня Ижевск немыслим без цирка. Молодым людям и детям наверняка кажется, что он был всегда: сред...

Только правда: «Кофемолка» в газете. Максим Верёвкин: «Я всегда был провокационным художником» **Художник–провокатор рассказывает о космосе внутри себя, свадебном перформансе и бесконечной любви ...

Милые кости: на фестивале Мартина МакДонаха представят три версии пьесы «Череп из Коннемары». **Международный фестиваль МакДонаха в Перми – явление уникальное. Только здесь каждый два года в прох...