В марте с гастрольной программой «Наследие предков» в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане побывал брянский уникальный самобытный, профессиональный коллектив «Ватага». Его концерты с большим успехом прошли в городах Ижевске, Казани, Уфе, Нефтекамске, а также в старинном селе Бураново Малопургинского района Удмуртской Республики. Около четырех тысяч жителей Поволжья побывали на выступлениях «Ватаги» и смогли познакомиться с многоплановой и разнообразной программой творческого коллектива.
На концертах присутствовали активисты общественных организаций, русские землячества, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, участники блокады Ленинграда, ветераны труда. Радовало, что среди зрителей было много молодежи: студенты средних и высших учебных заведений, подопечные социального проекта «Ломая барьеры», а также брянцы, проживающие вдалеке от малой родины, слушатели народного университета, представители казачьей общины, работники культуры, творческая интеллигенция, представители республиканских министерств культуры и социальной политики.
Увидеть воочию выступления самобытного коллектива, представляющего не только Брянщину, но и Россию на крупнейших международных мероприятиях, таких, например, как культурная программа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, празднование 400-летия Дома Романовых в городах Франции, стало возможным благодаря Фонду социальной поддержки граждан и развития личности «Благодар» совместно с «ГАУК Брянская областная филармония». В 2017 году они продолжают реализовывать проект «Наследие предков».
Фондом были изготовлены и переданы в местные учебные заведения, библиотеки, общественные организации брошюры «Наследие Брянщины», рассказывающие о промыслах, ремеслах, туристических и природных «жемчужинах» края, знаменитых людях и памятниках регионального значения.
Особенно незабываемо трогательной и проникновенной была встреча в селе Бураново. Оно стало известно всему миру благодаря аутентичному фольклорному коллективу «Бурановские бабушки». Ансамблю «Ватага» удалось совместно с удмуртским коллективом выступить перед односельчанами известных песенниц, посидеть за щедро накрытым столом. И именно в этом заснеженном местечке ощущалась живая многонациональная сила России – настоящее наследие предков, заключенное в добросердечности, радушии, общем стремлении сохранить и передать потомкам уникальную песенную культуру.
После выступления «Ватаги» зрители стоя аплодировали брянским артистам. К слову, некоторых они растрогали до слез душевными русскими песнями. Фонд «Благодар» выражает благодарность легендарному коллективу за пропаганду народной музыки, культурного наследия Брянщины, профессионализм, самоотдачу и широту настоящей русской души!
Проект «Наследие предков», который реализуется на территории Российской Федерации в 2017 году, получил грант Президента РФ в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия России». Основная цель проекта – сохранение национальной самобытности в песенном искусстве, популяризация народных промыслов и ремесел, культурный обмен с другими регионами.
Первые гастроли ансамбля народной музыки «Ватага» в рамках проекта состоялись в ноябре 2016 года в Ивановской области и были включены в программу фестиваля «Дни российской культуры», который более 30 лет собирает лучшие коллективы России.
Творческое кредо ансамбля «Ватага» – живое естественное звучание мужских голосов вкупе со звучанием народных музыкальных инструментов, эксперимент и поиск новых концертных форм, сценического воплощения и композиционного решения народной песни с опорой на фундаментальные принципы национальной музыкально-песенной культуры России.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжеем Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 68 р-п и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.
Фото из архива ансамбля
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