Гандбол. Выигрыш ведёт в мастера **В игре с командой «Динамо-Синара» (Волгоград) ижевские гандболистки из «Университета» проявили свои...

Футбол. Вновь ждём гола **Чемпионат России по футболу в суперлиге среди женщин развивается для ижевской команды «Торпедо» по ...

За мороженым на быстрых роликах **На велодорожке у бывшего выставочного центра, давно превращённого в один из гипермаркетов, прошли с...