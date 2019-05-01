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Лёд нашей «Ижстали»

30 апреля
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Круглую дату в истории хоккея Удмуртии отметили в Ижевске 28 апреля: 60 лет назад завершился первый сезон заводской команды, впоследствии выросшей в профессиональный клуб «Ижсталь».

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Спортивный праздник продлился с 11 до 17 часов в Ледовом дворце «Ижсталь», а хоккеисты из спортивной школы вышли на лёд на полчаса раньше. Они участвовали в мастер-классе, который дал недавний ижевский тренер Константин Маслюков, на юбилей команды он прилетел из Китая. Затем эстафету от него приняли тренер Альберт Логинов и Кирилл Князев. Занятия прошли непринуждённо и были интересны и зрителям на трибунах.

Да и ветеранам «разминка» пошла на пользу: Маслюков и Князев отметились заброшенными шайбами в ветеранском матче между командами Ижевска и Глазова.

Родная форма

До завершения мастер-класса пришлось уйти на пресс-конференцию. Разговор с ветеранами, представляющими три поколения «Ижстали», ушёл в сторону экипировки. Владимиру Сырятову во второй половине 1950-х годов довелось быть свидетелем, как амуниция для хоккея с шайбой была приспособлена для хоккея с мячом. Потому что в год своего появления в обществе «Динамо» хоккей с шайбой распространения в Ижевске не получил. А через несколько лет заводские команды стали «осваивать шайбу» и многое делали самостоятельно.

Вратарь Геннадий Ушаков рассказал, что и в 1970-е годы уверенно владел шилом и дратвой. Ремонтировал вратарскую амуницию сам. «Я стал счастливым человеком на свете, когда купил перчатки за 200 рублей, а щитки – за 300 рублей. С современной амуницией их и сравнить невозможно. В таком шлеме, как у сегодняшнего вратаря, можно бросаться под танк», – уверен Геннадий Ушаков.

«Я пришёл в команду «Ижсталь» в 15 лет и, конечно, получил форму, бывшую в употреблении. Но от того, что был одет, как мастера, даже запахи запомнились на всю жизнь. А сейчас выбор большой, и всё сводится к финансированию», – сказал Кирилл Голубев – чемпион России 1998 года в составе казанского «Ак Барса».

Ветераны сошлись во мнении, что им очень бы хотелось увидеть «Ижсталь» среди грандов российского хоккея, чтобы лучшие традиции клуба воплотились в создании сильной главной команды Ижевска. Например, Геннадий Ушаков является агентом хоккеиста Евгения Малкина и бывает за океаном в командировках. Он считает, что финансовые вложения нужны и в строительство Ледового дворца, и в формирование команды: «Костяк из местных игроков нужен, но только из своих по-настоящему сильную команду создать невозможно». Примеры «Ижстали» 1980-х годов с участием тренеров Игоря Дмитриева и Роберта Черенкова, а также короткий период с участием тренерского штаба Андрея Разина в XXI веке это доказывает. Не будем забывать, что и в первый год тренерства Александра Смагина «Ижсталь» заняла первое место в регулярном чемпионате в своей группе. Кирилл Голубев сейчас на руководящей должности в хоккейной структуре Татарстана и знает, какие вложения в хоккей там позволили вывести эту игру на пик популярности как вид спорта № 1.

Периоды хоккея и автографов

Сразу после пресс-конференции начался матч звёзд Ночной хоккейной лиги (НХЛ) против сборной игроков «Золотой шайбы». Пятёрки этих сборных команд были сформированы из различных клубов, поэтому у зрителей появлялось некое фестивальное настроение. Поначалу взрослые игроки были настроены слишком серьёзно. Перед заключительным периодом счёт стал 5:2 в пользу НХЛ. А затем на радость зрителям верх взяли юные хоккеисты – 6:7. У НХЛовцев оставалось 15 секунд, чтобы сравнять счёт, но этого оказалось недостаточно для вывода партнёра на голевой бросок.

Тем временем свои периоды проходили в зоне для автограф-сессий. Сначала с хоккейной династией Чупиных – Геннадием, Алексеем и Артёмом, затем с вратарями Геннадием Ушаковым и Филиппом Долгановым, а в довершение Сергей Давыдкин и Валентин Макаров раздарили массу открыток со своими фото и автографами.

Были в ходу и почтовые открытки с общим фото команды «Ижсталь». Их здесь же можно было опустить в почтовый ящик. Руководитель почтового ведомства Удмуртии Андрей Сивцов провёл спецгашение на открытках, и юбилей «Ижстали» стал интересным фактом и для коллекций филателистов.

Кульминацией спортивного праздника стал матч ветеранов глазовской команды «Торпедо» и ижевской команды «Труд». Так исторически назывались первые команды в наших городах. Маскоты (Волк и Ёж) и группы поддержки обеих команд не давали забывать, что фактически перед нами ветераны «Прогресса» и «Ижстали». Игра шла в неторопливом атакующем стиле. Кстати, её можно посмотреть в видеозаписи. Несмотря на внешнюю неторопливость, была продемонстрирована великолепная результативность. Ижевская команда выиграла со счётом 10:5. Недавний капитан и тренер ижсталевцев Ильназ Загитов одну шайбу забросил с игры, а вторую – с послематчевого буллита. Было интересно, не забудет ли папа олимпийской чемпионки правило товарищеских матчей (в них запрещены щелчки по воротам, а прежде Загитов реализовывал буллиты именно со щелчков), но в этот раз он дисциплинированно и чётко провёл голевую обводку. Среди тех, кто забрасывал красивые шайбы, Мисхат Фахрутдинов, Александр Смагин. Николай Бушуев и Роберт Харисов. Одну из голевых передач сделал Игорь Орлов. У глазовчан отличились Сергей Конюхов, Михаил Кузнецов и другие. Тренеры выигравшей команды, Сергей Абрамов и Дмитрий Федин, остались довольны. И глазовский тренер Сергей Кутявин может быть уверен в реванше на глазовском юбилее.

Финишный аккорд

Поздравил обе команды Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев. Нескольким ветеранам хоккея были вручены Почётные грамоты Городской Думы Ижевска и Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики. Прозвучало пожелание доброго здоровья форварду Александру Орлову и другим ветеранам из тех, что не смогли приехать из-за недомогания.

На лёд выходили и детские команды. Одна из них всем составом (29 игроков) противостояла пятёрке хоккеистов из сегодняшнего состава «Ижстали». Пусть не умением, но числом дети взяли верх, отправили две безответных шайбы в ворота Филиппа Долганова. В завершение праздника воспитанники «Ижстали» 2012 года рождения дали клятву верности хоккею и были официально посвящены в хоккеисты.

Ещё не окончилось многочисленное фотографирование, как на лёд вышли самодеятельные художники и взялись рисовать кто во что горазд. Один из первых портретов выделялся надписью «Тут была Маша». Меньше, чем через час, вся площадка была разрисована, а авторы лучших рисунков скромно поощрены. Хоккейный сезон закончился на ноте, устремлённой в будущее.

Александр Кирилин

Фото: vk.com/izhhcizhstal

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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