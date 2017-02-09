Депутат Государственной Думы Александр Василенко провел в Удмуртии региональную неделю, по итогам которой был организован совместный брифинг с Председателем Государственного Совета Удмуртии Владимиром Невоструевым.
Василенко заявил, что хотел бы привлечь в регион общественные благотворительные фонды, которые еще не работают в Удмуртии, например, благотворительный фонд нефтяной компании «Лукойл». Этот выбор не случаен, поскольку Александр Василенко много лет отдал развитию социальных проектов этой компании.
Для участия в региональной неделе парламентарий пригласил в Удмуртию начальника Управления региональных коммуникаций департамента общественных связей ПАО «Лукойл» Владимира Герасимова.
– Благотворительный фонд «Лукойла» намерен запустить в Удмуртии конкурс культурных и социальных проектов, - заявил на брифинге Владимир Герасимов. - Компания реализует эту программу с 2002 года уже в 14 регионах России.
Первой площадкой стал Пермский край. С 2004 года конкурс проводится в Волгоградской и Астраханской областях, с 2005 года - в Республике Коми и двух автономных округах Западной Сибири, с 2007 года – в Нижегородской области, с 2008 года – в Калининградской области и Республике Калмыкия, с 2010 года – в Республике Татарстан, а с 2012 года – в Башкортостане, Марий Эл, Владимирской, Вологодской областях.
– В ближайшее время с руководством Удмуртии мы обсудим, какие их объекты или проекты имеют наибольшую важность, определим максимальное количество. В рамках этой поездки посмотрим и объекты, которые получат от компании адресную помощь. Надеемся, что с развитием производственных мощностей компании в республике мы будем развивать и различные социальные программы. В ближайшее время появится положение о конкурсе, создадим конкурсную комиссию, объявим конкурс открытым и начнем собирать заявки. Я надеюсь, Владимир Петрович Невоструев и Александр Борисович Василенко согласятся войти в конкурсную комиссию, - подчеркнул Владимир Герасимов.
Как отметил Председатель Госсовета Владимир Невоструев, в Удмуртии есть неплохой опыт работы с благотворительными фондами.
– В работе с фондом «Лукойла», в частности, в рамках конкурса культурных и социальных проектов речь может идти и о небольших проектах, - сказал Владимир Невоструев. - Например, работники одного из сельских клубов обратились с просьбой отремонтировать крышу. В этом случае фонд может оказать неоценимую помощь именно там, где что-то требуется сделать срочно.
На брифинге с журналистами Александр Василенко пообещал, что в ближайший приезд пригласит в Удмуртию руководителей фонда региональных социальных программ «Наше будущее», учрежденного Вагитом Алекперовым. Фонд реализует долгосрочные социальные проекты, применяя принципы социального предпринимательства.
СПРАВКА «УП»
Конкурс культурных и социальных проектов представляет собой грантовую систему, где реализуется модель трехстороннего сотрудничества бизнеса, власти и общества. Предусматривается тесное взаимодействие с органами власти и местного самоуправления субъектов федерации, жителями региона, общественными и некоммерческими организациями в решении социальных проблем. Обязательным условием получения гранта является собственный вклад организации-заявителя в размере не менее трети от запрашиваемой суммы.
Номинации конкурса одинаковы для всех регионов: «Милосердие», «Культура и искусство», «Физическая культура, спорт и туризм», «Родной край», «Экология». Этот список может быть дополнен номинациями, актуальными для конкретного региона, обусловленными государственными приоритетами в социальной деятельности. Так, например, в 2008 году, объявленном Годом семьи, дополнительно была введена номинация «Семейные ценности». А в 2009 году предложена особая номинация, посвященная Году молодежи.
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