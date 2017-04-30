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Лучший оператор связи Удмуртского филиала Почты России работает в Глазове

30 апреля
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%d0%a3%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f %d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81 %d0%9b%d0%9e%d0%a1 5 Лучший оператор связи Удмуртского филиала Почты России работает в Глазове

В Ижевске состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017». Лучшей по профессии стала представительница Глазовского почтамта – оператор связи Александра Иванова.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала Почты России. побороться за почетное звание приехали участницы из 12 почтамтов республики. Конкурс прошел при поддержке профсоюза работников связи Удмуртии.

«Оператор – это сотрудник, который находится в непосредственном контакте с клиентами. От его грамотных действий, компетентности, профессиональных знаний, квалификации зависит качество клиентского сервиса, желание клиента прийти к нам вновь, а в конечном итоге – развитие и процветание предприятия. Само участие в конкурсе – это не только признание достижений и высоких профессиональных результатов участников конкурса, но и возможность поделиться своим мастерством с коллегами, перенять положительный опыт, пообщаться, проявить свои лучшие качества и творческие способности», – отметила заместитель директора УФПС Удмуртской Республики Екатерина Аввакумова на открытии конкурса.

Участницы конкурса выполнили по три задания: представили презентацию «Система адаптации нового работника», выполнили теоретическое тестирование и практическое задание. Каждый этап стал для конкурсанток отличной возможностью заявить о себе.

По результатам трех этапов победительницей стала глазовчанка Александра Иванова, второе место заняла оператор связи Ижевского почтамта Анастасия Рязанова, на третьем месте представительница Воткинского почтамта Марина Ермошина.

Фото: пресс-служба УФПС УР

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