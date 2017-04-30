В Ижевске состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017». Лучшей по профессии стала представительница Глазовского почтамта – оператор связи Александра Иванова.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала Почты России. побороться за почетное звание приехали участницы из 12 почтамтов республики. Конкурс прошел при поддержке профсоюза работников связи Удмуртии.
«Оператор – это сотрудник, который находится в непосредственном контакте с клиентами. От его грамотных действий, компетентности, профессиональных знаний, квалификации зависит качество клиентского сервиса, желание клиента прийти к нам вновь, а в конечном итоге – развитие и процветание предприятия. Само участие в конкурсе – это не только признание достижений и высоких профессиональных результатов участников конкурса, но и возможность поделиться своим мастерством с коллегами, перенять положительный опыт, пообщаться, проявить свои лучшие качества и творческие способности», – отметила заместитель директора УФПС Удмуртской Республики Екатерина Аввакумова на открытии конкурса.
Участницы конкурса выполнили по три задания: представили презентацию «Система адаптации нового работника», выполнили теоретическое тестирование и практическое задание. Каждый этап стал для конкурсанток отличной возможностью заявить о себе.
По результатам трех этапов победительницей стала глазовчанка Александра Иванова, второе место заняла оператор связи Ижевского почтамта Анастасия Рязанова, на третьем месте представительница Воткинского почтамта Марина Ермошина.
Фото: пресс-служба УФПС УР
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