Сегодня в Удмуртию приехали участники экспедиции ...

Активисты движения «Дорожный контроль» изучат принципы лабораторного и операционного контроля качеств...

Этот вопрос обсудили на заседании президиума правительства республики. Его провел Александр Бречалов...