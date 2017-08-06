Соответствующий документ приняли в субботу на заседании Президиума Правительства региона, которое прошло под руководством врио Главы Удмуртии Александра Бречалова.
По результатам конкурса среди Администраций муниципальных образований республики выберут лучший орган местного самоуправления (далее МСУ) в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по категориям: лучший муниципальный район, лучший городской округ, лучшее городское поселение и лучшее сельское поселение.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, основная цель смотра-конкурса - оценка деятельности органов МСУ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, стимулирование к повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и определение лучших из них в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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