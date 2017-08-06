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Лучший муниципалитет по обеспечению безопасности выберут в Удмуртии

6 августа
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С 1 августа по 15 сентября проходит смотр-конкурс среди органов местного самоуправления

Nik 1999 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Лучший муниципалитет по обеспечению безопасности выберут в Удмуртии

Соответствующий документ приняли в субботу на заседании Президиума Правительства региона, которое прошло под руководством врио Главы Удмуртии Александра Бречалова.

По результатам конкурса среди Администраций муниципальных образований республики выберут лучший орган местного самоуправления (далее МСУ) в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по категориям: лучший муниципальный район, лучший городской округ, лучшее городское поселение и лучшее сельское поселение.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, основная цель смотра-конкурса - оценка деятельности органов МСУ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, стимулирование к повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и определение лучших из них в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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