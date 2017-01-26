В Удмуртии прошли республиканские соревнования «Кубок вызова». В них приняли участие 9 команд, сформированных из учащихся кадетских классов и воспитанников патриотических клубов. Организаторами состязаний выступили отдел специального назначения «Кречет» УФСИН России по Удмуртской Республике и 97-ая школа города Ижевска.
Будущие правоохранители проявили свои навыки в огневой подготовке: участникам предстояло на скорость снарядить патронами магазин автомата Калашникова и пистолета Макарова, осуществить сборку и разборку оружия, а в лазерном тире – поразить мишень. Была оценена и физическая подготовка кадетов: ребята выполняли жим гири и подтягивание на перекладине.
Кроме того школьники оказывали первую медицинскую помощь раненому товарищу в условиях ведения открытого огня, а в пожарной эстафете отрабатывали норматив по прокладке рукавной линии.
– Эти соревнования являются неким контрольным испытанием, подведением итогов, - объясняет заместитель начальника ОСН «Кречет» УФСИН России по УР Сергей Кирпиченко. - Здесь ребята демонстрируют свою подготовку, все те знания, которые они получили в ходе обучения.
По итогам турнира лучшим был признан кадетский класс 74-й школы (г. Ижевск), всего в двух баллах от лидера соревнований - кадеты 97-й школы, учащиеся подшефного класса спецназа «Кречет», третье место разделили младшие кадетские классы 74-й и 97-й школ.
В личном первенстве в стрельбе жюри особо отметило Романа Максимова (97-ая школа). Антон Казаков(74-ая школа) и Анна Касаткина (Ягульская средняя школа) выполнили жим гири большее количество раз, в подтягивании на перекладине не было равных Данилу Караваеву из 74-й школы, а в пожарной, военизированной и медицинской эстафетах снова отличились кадеты 97-й школы.
Фото: 18.fsin.su
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