12 водителей трамвая в Ижевске приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Конкурс состоялся 9 августа в трамвайном депо № 2 муниципального предприятия «ИжГорЭлектроТранс». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, цель конкурса - повышение профессионализма водителей и качества обслуживания населения.
Приветствуя участников конкурса, глава города Юрий Тюрин отметил: «Сегодня в конкурсе профессионального мастерства участвует много молодых водителей, которые не так давно начали работать на предприятии, но выполняют свою работу профессионально, со знанием дела, совершенствуют свое мастерство. Ижевский трамвай на протяжении десятилетий остается одним из лучших в России. И способствует этому работа не только вагоновожатых, но и всего коллектива предприятия».
По итогам конкурса лучшей признана Любовь Бузмакова, водитель 1 класса, депо № 2, она работает водителем трамвая с 2012 года, на маршруте № 10. Победитель городских соревнований получил право представлять Ижевск на Всероссийском конкурсе водителей трамвая в Нижнем Новгороде.
Фото: izh.ru
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