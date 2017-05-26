Главная » Экономика » Лучшим стартапом в Удмуртии признан проект по производству ветрогенераторов

Лучшим стартапом в Удмуртии признан проект по производству ветрогенераторов

26 мая
0

В Ижевске продолжает работу форум «Сделано в Удмуртии».

Nlfxgxkiqsc2 Лучшим стартапом в Удмуртии признан проект по производству ветрогенераторов

В Ижевске продолжает работу форум «Сделано в Удмуртии».

Вчера 250 предпринимателей приняли участие в мотивационной сессии, где успешные молодые бизнесмены вдохновляли коллег из Удмуртии на дальнейшее развитие, делились историями успеха и честно рассказывали о своих ошибках в бизнесе.

Константин Сунцов, владелец федеральной сети парикмахерских, спикер форума: «Такие мотивационные сессии полезны тем, что предприниматели разного уровня делятся не просто историей своего успеха, но рассказывают про реальные ошибки, которые стоили им миллионы рублей. Тем самым опровергая нынешнее убеждение, что начать собственное дело легко. А действующие предпринимателях видят, что они не одни такие, и что трудности есть у всех. Однако, их можно преодолеть, если упорно работать».

Среди спикеров был основатель компании Splat Евгений Демин: «Я думаю,самое важное для предпринимателей, которые хотят развиваться, - это преодолеть ментальные ограничения. Я родился и вырос в Сочи, я тоже в этом плане региональный человек и первое, что мы должны преодолеть – это некий страх, что мы в глубинке, а они там в Москве. где трава зеленее и сахар слаще. В нашем понимании, нам нужно зайти на две ступени – покорить столицу и двигаться дальше. Но это только наши домыслы, ведь сейчас, учитывая экономику, прозрачность границ, можно двигаться напрямую, и это здорово! Главное ограничение у нас в голове, эти «правила» надо демонтировать и пользоваться теми возможностями, которые дает современная экономика. Вот об том мы хотим поговорить».

В конце первого дня форума в неформальной обстановке в «Разумбаре» определился победитель конкурса бизнес-идей, который поедет на международную конференцию Startup Village. В финал вышли 23 проекта самых разных направлений: от IT-проектов, туристических туров по Удмуртии до инновационного инструмента для фермеров по копанию и сбору картофеля.

Главный приз забрал Дементьев Илья с проектом по производству в области альтернативной энергетики (ветрогенераторы).

Фото: vk.com/madeinudmurtia2017

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Здесь будет завод!
25 мая
Оригинальный и многофункциональный интегральный трактор будут выпускать в Удмуртии....
390 млн.рублей налогов перечислил в бюджет Ижевска малый бизнес
25 мая
Большинство предпринимателей Ижевска трудятся в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, ст...
В Удмуртии создадут Фонд поддержки местных инициатив «Сообщество»
25 мая
На встрече с предпринимателями «Опоры России» врио главы Удмуртии заявил, что помощь региону со сторо...
Форум «Сделано в Удмуртии» открыла стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа
25 мая
Участники встречи поделились практиками внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнес...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо