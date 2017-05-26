В Ижевске продолжает работу форум «Сделано в Удмуртии».
Вчера 250 предпринимателей приняли участие в мотивационной сессии, где успешные молодые бизнесмены вдохновляли коллег из Удмуртии на дальнейшее развитие, делились историями успеха и честно рассказывали о своих ошибках в бизнесе.
Константин Сунцов, владелец федеральной сети парикмахерских, спикер форума: «Такие мотивационные сессии полезны тем, что предприниматели разного уровня делятся не просто историей своего успеха, но рассказывают про реальные ошибки, которые стоили им миллионы рублей. Тем самым опровергая нынешнее убеждение, что начать собственное дело легко. А действующие предпринимателях видят, что они не одни такие, и что трудности есть у всех. Однако, их можно преодолеть, если упорно работать».
Среди спикеров был основатель компании Splat Евгений Демин: «Я думаю,самое важное для предпринимателей, которые хотят развиваться, - это преодолеть ментальные ограничения. Я родился и вырос в Сочи, я тоже в этом плане региональный человек и первое, что мы должны преодолеть – это некий страх, что мы в глубинке, а они там в Москве. где трава зеленее и сахар слаще. В нашем понимании, нам нужно зайти на две ступени – покорить столицу и двигаться дальше. Но это только наши домыслы, ведь сейчас, учитывая экономику, прозрачность границ, можно двигаться напрямую, и это здорово! Главное ограничение у нас в голове, эти «правила» надо демонтировать и пользоваться теми возможностями, которые дает современная экономика. Вот об том мы хотим поговорить».
В конце первого дня форума в неформальной обстановке в «Разумбаре» определился победитель конкурса бизнес-идей, который поедет на международную конференцию Startup Village. В финал вышли 23 проекта самых разных направлений: от IT-проектов, туристических туров по Удмуртии до инновационного инструмента для фермеров по копанию и сбору картофеля.
Главный приз забрал Дементьев Илья с проектом по производству в области альтернативной энергетики (ветрогенераторы).
Фото: vk.com/madeinudmurtia2017
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