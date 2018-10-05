Начиная с 2010 года, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в Российской Федерации проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В 2018 году в республиканском конкурсе участвовали 245 человек. Признанные лучшими 13 учителей Удмуртии сегодня получили из бюджета Российской Федерации по 200 000 рублей. 50 человек поощрены за счёт бюджета Удмуртской Республики. Им выдано по 57 500 рублей. Кроме того, были определены 50 лучших педагогических работников иных категорий, которые тоже получили из республиканского бюджета по 57 500 рублей.
"У нас в республике накоплен богатый опыт в сфере образования. Мы входим в тройку лидеров-регионов по количеству участников олимпиад, по количеству победителей всероссийских конкурсов. И это, безусловно, ваша заслуга и заслуга ваших предшественников", - сказала Анастасия Муталенко, обращаясь к участникам торжества. Она передала им поздравления Главы республики и пожелала новых успехов в их непростой педагогической деятельности.
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