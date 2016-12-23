В Ижевске 8 декабря состоялось вручение премии «Золотая сотня». Лучших предпринимателей выбирали сами жители города. Именно они номинировали на премию тех, чьи продукты и услуги им нравятся.
В этом году пришло 207 заявок. И перед организаторами стояла нелегкая задача, ведь выбрать можно только 100. Отбор проходят те предприниматели, работа которых наиболее интересна горожанам, высокоэффективна или значима для города. Победителей в отраслевых номинациях определил экспертный совет, состоящий из бизнесменов, представителей власти и общественных деятелей. Учитывались достижения за год, социальная активность руководителей, вклад проекта в развитие региона. В номинации «Общественное признание» победитель определен путем открытого интернет-голосования.
– Очень важно поддерживать настроение предпринимателей и их влюбленность в свою профессию, ведь именно они являются двигателями экономики, - отметил исполнительный директор Центра развития предпринимательства Артем Селезнев. - Участие в проекте - это уже победа, все номинанты «Золотой сотни» открыты для города, успешны и инициативны, и каждый из них - флагман своего рынка.
Премия «Золотая сотня» вручается лидерам делового сообщества Удмуртии с 2013 года. О том, как зарождалась премия, напомнил идейный вдохновитель проекта «Золотая сотня», руководитель Центра развития предпринимательства в 2008-2015 годах Василий Алексеев:
– Идея реализации премии родилась три года назад в Центре развития предпринимательства, когда бизнес-сообщества были не так популярны в регионе. Нас окружали деятельные и замотивированные люди, но многих из них затягивала рутина текущих задач и наступала усталость. И именно тогда на своем близком окружении мы почувствовали острую необходимость в поддержке и вдохновении предпринимателей. Идея быстро нашла отклик среди делового сообщества и получила поддержку надежного партнера, так, в 2013 году совместно со Сбербанком мы учредили первую региональную премию в области малого бизнеса «Золотая сотня», где каждый горожанин мог поблагодарить предпринимателей за создание интересных проектов и развитие региона. Задача проекта - популяризация предпринимательской деятельности и привлечение внимания к наиболее успешным проектам региона, выявление эффективных моделей ведения бизнеса и поощрение лучших руководителей. Организатором является Центр развития предпринимательства, соорганизатором и генеральным партнером стал Сбербанк.
– Для развития бизнеса необходима среда, в которой можно обмениваться опытом, находить партнеров, получать обратную связь по реализованным проектам, - прокомментировал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов. - Благодаря премии «Золотая сотня» в Удмуртии формируется сообщество активных, энергичных и целеустремленных людей. Дух предпринимательства, который их объединяет, очень близок Сбербанку, и мы рады поддерживать «Золотую сотню», как и все предпринимательские инициативы.
За 3 года участниками премии стали более 250 предпринимателей из Ижевска и районов Удмуртии. Сегодня «Золотая сотня» - это уникальная премия с трехступенчатой экспертизой (общественный, организаторский и экспертный отбор), высоким уровнем независимых экспертов, широким общественным признанием (в 2015 году в голосовании приняли участие более 5 тысяч человек), а также информационной поддержкой. Помимо определения лидеров бизнеса в рамках премии проводятся деловые мероприятия, которые позволяют собрать на одной площадке успешных бизнесменов Удмуртии, региональных экспертов и представителей власти.
Премия проходит четвертый год и уже стала знаковым событием деловой жизни Ижевска. Ежегодно она собирает на церемонии награждения больше 120 топовых бизнесменов Ижевска, начинающих предпринимателей, экспертов и представителей власти.
ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОЙ СОТНИ - 2016»
Полный список номинантов «Золотой сотни» доступен на сайте золотая-сотня.рф.
Лауреатами 2016 года стали:
– в номинации «Индустрия красоты и здоровья» - Надежда Журавлева, сеть массажных салонов « Мечта Бьюти»;
– в номинации «Индустрия развлечений» - Роман Казанцев, антикафе «Механизм»;
– в номинации «Общественное питание» - Дмитрий Кононов, кафе-пельменная «Горячий пельмень»;
– в номинации «Производство» - Роман Стерхов, Tasty Coffee (обжарочное производство);
– в номинации «Образование» - Татьяна Муратова, Киношкола iPlay;
–в номинации «Социальное предпринимательство» - Константин Мехряков, инклюзивный театр «Надежда», и Лариса Чиркова, Центр помощи детям-инвалидам по слуху «Слушарики»;
– в номинации «Авторские и творческие проекты» - Яна Пушина, питомник хаски, и Вера Дубовцева, студия керамики «Мугур»;
– в номинации «Общественное признание» - Кристина Яворовская, Творческая студия Кристины Яворовской;
– в специальной номинации «Перспектива», учрежденной Сбербанком, – Андрей Лямин, промышленно-коммерческая фирма «Факт».
Олег ПОДШИВАЛОВ
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