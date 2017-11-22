Железнодорожные вокзалы Глазова и Можги ждет обустройство Глава Удмуртии Александр Бречалов в своей Резиденции 14 ноября провел рабочую встречу с начальником Г...

В Госовете Удмуртии прошел круглый стол по обсуждению Лесного кодекса 16 ноября в Государственной Думе пройдут парламентские слушания, посвященные совершенствованию лесно...

XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря Делегатов на Съезд от Удмуртии определят на региональной партийной конференции, которая запланирована...