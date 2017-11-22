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Лучшие муниципальные образования Удмуртии будут поощрены.

16 ноября
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Гранты будут распределены по результатам анализа эффективности работы органов местного самоуправления республики в 2016 году, - пояснил на заседании Президиума Правительства УР исполняющий обязанности министра экономики региона Михаил Зайцев.

В бюджете Удмуртии в 2017 году на эти цели предусмотрено 2,5 млн. рублей. В соответствии с методикой распределения 70 процентов от этой суммы получат два городских округа, 30 процентов – пять муниципальных районов, достигших наилучших значений эффективности по итогам прошлого года.

Так, в категории городских округов лидирует город Можга, который станет получателем самого крупного гранта (1 114 тысяч рублей), и город Сарапул (636 тысяч рублей). В числе лучших муниципальных районов – Глазовский, Селтинский, Увинский, Юкаменский и Алнашский районы.

Дотации будут распределяться согласно приложению к закону Удмуртской Республики № 52-РЗ.

Метки: муниципальные образования эфеективность работы гранты Михаил Зайцев

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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