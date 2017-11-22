Гранты будут распределены по результатам анализа эффективности работы органов местного самоуправления республики в 2016 году, - пояснил на заседании Президиума Правительства УР исполняющий обязанности министра экономики региона Михаил Зайцев.
В бюджете Удмуртии в 2017 году на эти цели предусмотрено 2,5 млн. рублей. В соответствии с методикой распределения 70 процентов от этой суммы получат два городских округа, 30 процентов – пять муниципальных районов, достигших наилучших значений эффективности по итогам прошлого года.
Так, в категории городских округов лидирует город Можга, который станет получателем самого крупного гранта (1 114 тысяч рублей), и город Сарапул (636 тысяч рублей). В числе лучших муниципальных районов – Глазовский, Селтинский, Увинский, Юкаменский и Алнашский районы.
Дотации будут распределяться согласно приложению к закону Удмуртской Республики № 52-РЗ.
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