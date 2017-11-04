3 ноября, накануне Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии, победители конкурса "Лучшее муниципальное образование" получили новые автомобили "Лада Гранта", сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Традиционный конкурс на звание "Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике" был проведён по итогам работы в 2016 году. В нём приняли участие 56 муниципалитетов. В апреле, когда отмечался день местного самоуправления, 18 территориям вручили сертификаты на автомобили.
Новый транспорт получили девять сельских поселений - МО "Алнашское" (Алнашский район), МО "Бобья-Учинское" и "Малопургинское" (Малопургинский район), МО "Кожильское" (Балезинский район), МО "Июльское" и "Нововолковское" (Воткинский район), МО "Мостовинское" (Сарапульский район), МО "Подгорновское" (Киясовский район), МО "Факельское" (Игринский район).
Ключи от автомобилей "Лада Гранта" сельским управленцам вручил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
"Благодаря тому, что мы работаем вместе, одной командой, у нас получаются хорошие и достойные результаты. Глава Удмуртии Александр Бречалов, республиканская власть поддерживают вас. Эти автомобили тому подтверждение. Очень рад, что они хоть немножко облегчат вашу работу и позволят добиться новых достижений", - отметил Сергей Смирнов.
Фото: udmurt.ru
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