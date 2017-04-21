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Лучшие муниципалитеты Удмуртии получили гранты на социальные проекты

21 апреля
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Nik 5074 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Лучшие муниципалитеты Удмуртии получили гранты на социальные проекты

28 премий от 50 до 800 тысяч рублей, 18 автомобилей и 5 грантов от врио Главы Удмуртии – такую поддержку получили муниципалитеты республики, ставшие лидерами конкурса «Лучшее муниципальное образование». Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства республики.

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 20 апреля в Игринском районе, в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления.

Конкурс «Лучшее муниципальное образование» проводился в два этапа. В первом, заочном этапе, муниципалитетам выставлялась рейтинговая оценка социально-экономического развития. Во втором в очной форме предстояло защитить перспективные проекты, позволяющие решать вопросы местного значения. Денежные премии победителям предоставляются именно на реализацию представленных проектов.

И.о. руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, который входил в состав конкурсной комиссии, оценил представленные проекты как «уникальные муниципальные практики».

«Особенно тронули малые, нераскрученные проекты. Например, проект муниципалитета «Нововолковское». Его глава лично озаботился тем, что дороги и общественные пространства на подведомственной территории плохо освещены. У него не было ни средств, ни специалистов. Но он нашёл единомышленников, собрал общественность, привлёк экспертов, организовал едва ли не в подвале лабораторию – и нашёл решения, которые позволяют освещать улицы и экономить бюджет. Юрист по образованию, он разобрался в энергосистеме поселения лучше, чем это получается у многих энергетиков», - отметил Сергей Смирнов.

Он добавил, что таких добротных гражданских инициатив в Удмуртии – десятки, порой их сложно сравнивать и ранжировать в жёстких рамках конкурса. Поэтому по пяти муниципальным инициативам, которые способны дать системный эффект для социального и экономического развития территорий, но не попали в число призёров, врио Главы Александр Бречалов принял персональное решение о выделении специальных премий в размере 200-300 тысяч рублей.

Гранты от врио Главы получат МО «Алнашский район» за проект «Центр национальных культур «Усадьба Трокая», МО «Дебёсский район» за безвозмездную помощь в организации пансиона «Вера. Надежда. Любовь», МО «Киясовский район» за проект популяризации объектов культурного наследия местного значения, МО «Шарканское» Шарканского района за проект «Гражданская инициатива», позволяющий привлечь население к решению вопросов местного значения; МО «Кожильское» Балезинского района за проект «Водоснабжение населения».

Призёрами конкурса «Лучшее муниципальное образование» стали 28 муниципалитетов, каждому из которых вручены денежные премии из бюджета Удмуртии в размере от 50 до 800 тыс. рублей. 18-ти муниципальным образованиям вручены автомобили Lada Vesta или Lada Granta.

В числе «золотых» призеров:

  • Город Сарапул за проект кластера «Камский берег». Премия – 800 тысяч рублей.

  • Игринский район с проектом «Создание бизнес-квартала «От Эгры до Игры». Премия – 600 тыс. руб.

  • Сюмсинский район за социальный проект «Семья – наша общая забота». Премия – 530 тысяч рублей.

  • «Нововолковское» Воткинского района. Премия 250 тыс. рублей на реализацию проекта «Энергосбережение – путь к эффективному использованию местного бюджета».

  • МО «Быгинское» Шарканского района за проект «Олимпийское начало». Муниципалитет получит 200 тыс. рублей на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.

  • МО «Булайское» Увинского района за проект развития туризма через создание Центра удмуртской культуры в селе Булай. Премия – 100 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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