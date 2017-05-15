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Лучшие дети Удмуртии едут на Черное море

15 мая
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%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%ba Лучшие дети Удмуртии едут на Черное море

23 школьника Удмуртии из Республиканского эколого-биологического центра проведут май в «Артеке». Еще 15 ребят поедут в «Артек» в конце-июня – начале июля. Это – поощрение детям, добившимся успехов в общественной деятельности и учебе, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Путевки в «Артек» лучшим детям Удмуртии предоставляются за счет субсидии из федерального бюджета.

10 путевок во Всероссийский детский центр «Смена», который находится рядом с Анапой, выделено Республиканскому центру дополнительного образования детей. Здесь пройдет профильная туристско-краеведческая смена «Фестиваль юных краеведов-туристов «Искатели». Состав делегации Удмуртии сформирован из юных знатоков родного края Вавожского и Малопургинского районов и города Можги.

Приоритетное право не участие в профильной смене предоставлено финалистам Республиканской олимпиады по школьному историческому краеведению, победителям и призерам Республиканских мероприятий по туристско-краеведческой тематике 2017 года, проводимых Республиканским центром дополнительного образования детей.

Фото: Пресс-служба Мининстерства образования и науки УР

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