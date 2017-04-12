О проведении ежегодного республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики» объявил Минтруд Удмуртии. Конкурс приурочен ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.
Также в Удмуртии пройдут различные информационные и практические мероприятия - конференции, семинары, совещания, информационные компании, собрания, «Дни охраны труда», проверки состояния условий труда на рабочих местах.
Кроме лучшего специалиста в республике выберут и лучшего руководителя службы охраны труда. Прием заявок на участие в конкурсе организован центрами занятости населения.
С порядком проведения республиканского конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда Удмуртии.
Фото: sakhalife.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.