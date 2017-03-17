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«Луч» пронзил преследователей

17 марта
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Qrbkt1br55m «Луч» пронзил преследователей

В Ижевске побывал Алексей Алексеев - помощник главного тренера женской сборной России по гандболу. Он подтвердил, что Наталья Решетникова, играющая на левом краю в ижевском «Университете», остается кандидатом в сборную команду страны.

Приезжал Алексеев вместе с московской командой «Луч», которую тренирует в суперлиге России. Залечившая микротравму Решетникова вышла в составе «Университета» и забросила пять мячей в ворота москвичек. Такого же результата добилась Дарья Сурнина. Большинство атак «Университета» завершалось бросками Марии Керчиковой – при этом девять раз мяч оказывался в сетке ворот «Луча». Несмотря на эти личные результаты, «Университет» проиграл «Лучу» со счетом 26:31.

В какой-то мере сказалась нервозность в начале матча, когда ижевские гандболистки теряли мяч при передачах. Не меньше ошибок сделали и соперницы. То есть были шансы у ижевчанок сделать отрыв в счете, но к перерыву при равной игре счет стал 14:13 в пользу «Университета». Во втором тайме ижевчанки слабее сыграли в защите, поэтому «Луч» смог увеличить результативность.

Как правило, москвички разыгрывали мяч до верного броска. Опытнейшие их мастера были в этот день почти абсолютно точны. «Катя, Катя» - высекали не подковы скакуна, а влетавшие в сетку мячи. Екатерина Матлашова забросила 11 мячей, Екатерина Юрина отличилась восемь раз, Екатерина Атькова семь мячей отправила в сетку. И еще два красивых мяча добавила Садакова, замкнув квартет Екатерин.

Этот проигрыш привел к тому, что «Университет» будет завершать сезон в утешительном турнире трех команд – аутсайдеров суперлиги России. То есть партнером ижевчанок точно станет «Алиса-Уфа» и скорей всего «АГУ-АдыИФ» (Майкоп). После Ижевска московский «Луч» в гостях победил уфимскую команду со счетом 26:22. В этот раз всех результативнее среди москвичек сыграла Александра Борисова (шесть мячей), Атькова и Матлашова отличились по четыре раза. В уфимской команде бомбардирские качества проявила Алина Иринина, забросившая семь мячей. Она же была самой результативной и в недавнем победном матче против ижевчанок.

С 17 марта во дворце спорта УдГУ можно наблюдать матчи дублирующих составов команд суперлиги России. В ижевском «Университете» за дубль играет больше половины основного состава. А тем временем сборная России проведет товарищеские матчи за рубежом. Пока без Решетниковой.

Александр ЛЕСНИКОВ

Фото: vk.com

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