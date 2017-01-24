Главная » Лосиху с лосенком сбил поезд в Удмуртии

Лосиху с лосенком сбил поезд в Удмуртии

24 января
0
Foto zavyalovo Лосиху с лосенком сбил поезд в Удмуртии

В ночь с 19 на 20 января на территории Завьяловского района поезд насмерть сбил лосиху с лосенком.

Инцидент с участием железнодорожного состава и двух лосей произошел на 37 км перегона ст. Люкшудья – ст. Азино, сообщает пресс-служба Главного Управления ветеринарии по УР.

На место происшествия выезжали сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Специалистами «Завьяловской районной станции по борьбе с болезнями животных» был отобран патологический материал для исключения сибирской язвы. По предварительным данным, результат отрицательный.

После получения окончательных результатов экспертизы трупы лосей будут утилизированы в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Фото: vetupr.org.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо