В ночь с 19 на 20 января на территории Завьяловского района поезд насмерть сбил лосиху с лосенком.
Инцидент с участием железнодорожного состава и двух лосей произошел на 37 км перегона ст. Люкшудья – ст. Азино, сообщает пресс-служба Главного Управления ветеринарии по УР.
На место происшествия выезжали сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Специалистами «Завьяловской районной станции по борьбе с болезнями животных» был отобран патологический материал для исключения сибирской язвы. По предварительным данным, результат отрицательный.
После получения окончательных результатов экспертизы трупы лосей будут утилизированы в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
Фото: vetupr.org.ru
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