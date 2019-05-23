Буквально один день остаётся до старта литературного фестиваля на родине П.И. Чайковского ‒ он пройдет с 23 по 28 мая в Ижевске, в посёлке Яр, в селе Июльском и, конечно, на родине композитора, в Воткинске.
Такой праздник живой литературы, объединяющий все виды искусств, проводится в нашей республике впервые. Организаторам фестиваля – Национальной библиотеке Удмуртской Республики совместно с Советом ветеранов работников культуры и искусства УР, при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры УР и Российского фонда культуры ‒ удалось представить настолько интересную концепцию, что в нынешнем году фестиваль был удостоен гранта Президента РФ как проект, который имеет общенациональное значение в области культуры и искусства.
Шесть дней особой атмосферы
Устроители фестиваля обещают особенную атмосферу. Посетителей ждёт насыщенная программа: читательские конференции, творческие встречи, публичные чтения на языках народов России и мира, книжные ярмарки, где будут представлены раритетные издания, поэтические баттлы, художественные и фотовыставки, мастер-классы. За шесть дней на различных площадках пройдёт свыше пятидесяти мероприятий.
Откроется фестиваль в День славянской письменности и культуры у стен Михаило-Архангельского кафедрального собора. В церемонии открытия примут участие Ольга Буцкая, руководитель проекта «Сегодня ‒ дети, завтра ‒ народ» Российского фонда культуры, популярный актёр театра и кино Александр Давыдов (снимался в сериалах «Путейцы», «Маруся», «Ранетки», в фильмах «Правосудие волков», «Дети белой богини», «Операции "Праведник"», «Морской патруль 2», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель»), писатель Игорь Шевчук, «папа» «Смешариков». Также зрители по достоинству смогут оценить многообразие репертуара и колоритную манеру исполнения, характерную для Русского Севера, ансамбля русской песни из Вологды «Солнцеворот».
Начало праздника
В первый день фестиваля любителей литературы пригласят на бульвар Гоголя, где начнут работу «Книжные аллеи». Посетители праздника смогут побывать на презентациях книжных издательств «Иднакар», «Анигма», «Удмуртия», на литературно-творческих выступлениях и поучаствовать в мастер-классах и публичных читках. В Театре кукол состоится встреча с Игорем Шевчуком. Автор не только прочтёт свои меткие четверостишия, но и расскажет, как создавались любимые герои «Смешариков», вспомнит весёлые истории, связанные с ними, оставит памятный автограф – встреча пройдёт в неформальной обстановке.
Литературный праздник продолжится в парке имени Кирова. Здесь на Библиобульваре будут работать книжная ярмарка, дискуссионные площадки, литературные и художественные выставки, состоятся чтения стихов. Каждый желающий сможет отправиться на библиовелопрогулку, в мир любимых персонажей. Событием для любителей детской литературы станет встреча с редколлегией журнала «Мурзилка». Вместе с журналистами Марией Лукашиной и Ириной Антоновой посетители праздника перелистают страницы журнала, узнают о сегодняшнем дне издания, обсудят проблемы современной периодики для детей.
Обсудим развитие национальных литератур
В рамках фестиваля будет работать межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества независимых государств», где будут рассмотрены темы зарождения и современного состояния национальных литератур, реализации инновационных проектов продвижения национальной книги. В числе других к участию в конференции приглашены руководители и специалисты учреждений науки, образования, культуры из Марий Эл, Коми, Татарстана, Красноярского края, Калининградской и Нижегородской областей, Азербайджана и Казахстана. Одной из площадок конференции станет музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске.
Встречи с детскими писателями
Участники конференции, специалисты одноимённых библиотек из Калининграда, Красноярска и Нижнего Новгорода, примут участие ещё в одном знаковом событии фестиваля – торжественной церемонии присвоения имени Сергея Михалкова библиотеке села Июльское. И это не последнее мероприятие, связанное с именем знаменитого детского поэта, – на встречу с читателями приедут писатели, лауреаты конкурса имени С. В. Михалкова Виктория Лебедева и Александр Труханов, авторы пронзительных книг о подростках «Слушай птиц» и «За горами, за лесами». На фестивале можно будет не только услышать отрывки из этих книг в авторском исполнении, но и лично пообщаться с писателями.
Первый литературный фестиваль на родине Петра Ильича Чайковского завершат торжества в честь Общероссийского дня библиотек и 100-летия Республиканской библиотеки для детей и юношества.
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