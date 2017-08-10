Завтра, 11 августа, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии проведут рейд в Малопургинском районе. Они проверят, насколько качественно и в соответствии с требованиями ликвидированы четыре несанкционированные свалки твердо-коммунальных отходов (ТКО).
Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, мусорные объекты вблизи деревень Гожня, Капустино и Ивано-Самарское, Кулаево и села Уром были нанесены жителями района на интерактивную карту проекта ОНФ "Генеральная уборка" http://kartasvalok.ru/. От главы муниципального образования "Малопургинское" пришел ответ о полной ликвидации данных свалок.
– Наши эксперты должны убедиться, что они действительно убраны, что мусор вывезен, а не просто засыпан землей. Кроме того, мы проверим качество проведенной "генеральной" уборки. Для нас важно, чтобы на месте свалки не осталось отходов, наносящих вред окружающей среде. Кроме того, мы планируем узнать, куда вывезли мусор с этих объектов, - отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Удмуртии Евгений Сомов.
Фото: onf.ru
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