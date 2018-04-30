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Лифт для молодёжи

28 апреля
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Сергей Буторин, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики:

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– На сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, которая состоялась 24 апреля, мы утвердили состав Молодёжного парламента четвёртого созыва.

В него вошли 60 человек: 32 девушки и 28 юношей. Тридцать из них прошли конкурсный отбор, остальные были выдвинуты молодёжными парламентами муниципальных образований республики.

По моему мнению, данный молодёжный орган является прекрасной площадкой для развития лидеров общественного мнения в нашей республике.

Молодёжный парламент позволяет эффективно формулировать и доводить проблемы, интересы и ожидания молодёжи до законодательных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Молодёжный парламент – это конкретная площадка для взаимодействия политиков и молодёжи. Повышение правовой культуры, гражданской активности, вовлечение молодого населения республики в политическую жизнь – задачи данного органа.

Уверен, что они с ними справятся!

Komosmb suv

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