– На сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, которая состоялась 24 апреля, мы утвердили состав Молодёжного парламента четвёртого созыва.
В него вошли 60 человек: 32 девушки и 28 юношей. Тридцать из них прошли конкурсный отбор, остальные были выдвинуты молодёжными парламентами муниципальных образований республики.
По моему мнению, данный молодёжный орган является прекрасной площадкой для развития лидеров общественного мнения в нашей республике.
Молодёжный парламент позволяет эффективно формулировать и доводить проблемы, интересы и ожидания молодёжи до законодательных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Молодёжный парламент – это конкретная площадка для взаимодействия политиков и молодёжи. Повышение правовой культуры, гражданской активности, вовлечение молодого населения республики в политическую жизнь – задачи данного органа.
Уверен, что они с ними справятся!
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