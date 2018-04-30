Сегодня в рамках пятой сессии Государственного Совета депутаты рассмотрели вопрос о назначении предсе...

На открывшейся сегодня пятой сессии Государственного Совета шестого созыва принято решение досрочно п...

В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновленном составе заседание Совета руководителей фракций парт...

В отношении России сейчас развернута так называемая гибридная война, которая включает разные элементы...