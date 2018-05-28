– Мы не ставили перед собой задачу обогнать в посевную Вавожский район, – поясняет первый заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства Алнашского района Владимир Медведев. – Мы многое примечаем для себя в работе наших соседей, поскольку они тоже могут работать с землёй, получают хорошие урожаи.
По словам Владимира Алексеевича, район к весеннее–полевым работам был готов по всем основным направлениям. Прежде всего, это касалось техники. Именно с этого начинается подготовка к любой страде. С 15 февраля по 15 апреля был проведён двухмесячник, в ходе которого вся техника прошла необходимый объём работ, полностью прошла техосмотры. По оценке Владимира Медведева, техника нынче была подготовлена лучше, чем в прежние годы. В необходимом объёме были заготовлены и семена, они на все сто процентов кондиционные. Несмотря на нынешние финансовые сложности, в полном объёме закуплены горюче–смазочные материалы. Решались и кадровые вопросы.
– У селян такая психология, – отмечает Владимир Алексеевич, – что на весенне–полевых работах бывает совершенно другой настрой. В них участвуют и те, кто в хозяйствах постоянно не трудится. В результате проблем с кадрами у нас в этот момент не возникало. На посевные работы алнашцы нынче выехали на неделю позже, чем в прошлом году. Несмотря на то, что снег сошёл раньше, дождливая весна не позволила почву подготовить.
– Первые агрегаты у нас вышли 4 мая в ООО «Палэп», – рассказывает Медведев. – Уже на следующий день посевную технику вывели на поля ООО «Колос», а 6 мая выехали все остальные. Поскольку земля созревала неравномерно, сразу всеми агрегатами приступить к работе мы не смогли. Однако благодаря высокой организации труда удалось добиться высоких темпов посевных работ. Механизаторы выезжали на поля в пять утра и работали до темноты. Сейчас мы приступили к посеву кукурузы, однолетних трав. Кукуруза у нас засевается на площади 5100 гектар. Это хорошие корма. Потребность в них высокая.
Единственный неприятный момент – удобрения. В этом году из–за финансовых проблем было закуплено меньше удобрений. Если в прошлом году алнашцы заготовили более трёх тысяч тонн, то нынче только 1900. В действующем веществе это лишь 18 килограммов на гектар пашни против 25 килограммов в прошлом году. По этой же причине удалось подкормить озимые только на половине озимого клина. Надо отметить, что в этом году озимые перезимовали значительно лучше.
– Но я считаю, что мы удобрения ещё закупим и займёмся подкормкой яровых культур, – выразил надежду Владимир Алексеевич. – Настрой есть. В первую очередь я хочу поздравить наших селян с успешным проведением весенне–полевых работ. Большое спасибо механизаторам, специалистам и руководителям, которые организованно провели посевную. Желаю хорошего урожая, здоровья и счастья. И конечно, хорошей погоды и достойной цены на нашу продукцию. А пока, к сожалению, цена на молоко продолжает падать. Владимир Алексеевич особо отметил ООО «Палэп», лидирующий в районе по многим показателям.
– Это интенсивно развивающееся хозяйство, – отметил он, – которое постоянно увеличивает свои посевные площади, поголовье скота, строит животноводческие помещения, покупает энергоёмкую технику. В прошлом году хозяйство надоило более 8500 килограммов от одной коровы, и я думаю, что рубеж в 9000 килограммов не за горами.
Секреты «Палэпа»
Лестная характеристика ООО «Палэп» руководителя управления сельского хозяйства Алнашского района Владимира Медведева побудила нас побывать в этом хозяйстве и познакомиться с его основателем Петром Степановым. В настоящее время хозяйством руководит зять Петра Геннадьевича Алексей Чернышев. «Палэп» как фермерское хозяйство было основано ещё в 1992 году отцом Петра Геннадьевича – Геннадием Николаевичем. К тому времени Пётр Геннадьевич уже имел опыт руководства колхозом «Искра» и тоже решил попробовать себя на фермерском поприще. Попытка не была удачной, но многому научила Петра Степанова. Пробовал заниматься поставками дизтоплива, торговлей, переработкой сельхозпродукции. Сегодня хозяйство Степанова – это своеобразный холдинг, состоящий из торговой фирмы «Октан» с 14 магазинами, животноводческого ООО «Палэп», ИП Степанов П.Г, занимающегося растениеводством и производством мясных полуфабрикатов, и строительным предприятием ООО «РегионСтрой».
Жизнь научила Петра Геннадьевича, что выживать в трудные времена можно только работая по разным направлениям. Но сельское хозяйство для него занимает особое место. Может быть, потому что с него всё и началось.
Сейчас в «Палэпе» 1500 голов крупного рогатого скота и 420 коров. До конца года планируется довести дойное стадо до 540 голов.
– Надои у нас сейчас 24 литра на корову в сутки, – рассказывает Пётр Геннадьевич. – По прошлому году на корову надоили больше 8550 килограммов. Это здорово. Мы уже пятый год лучшие в районе. Да и по урожайности зерновых одни из первых. В прошлом году собрали с гектара 28 центнеров. Прошлый год вообще был урожайный. В этом году надеемся собрать не меньше. Погода пока это предполагает. Удобрения мы купили больше всех в районе, дорого, правда, но взяли. Более 30 килограммов в действующем веществе на гектар пашни. Это нормально. Хочешь получить хороший урожай – надо вкладываться. Куда деваться?
Нынешнюю посевную в «Палэпе» провели с новой сеялкой Amazon DMC Primera 12000. Купили её весной. Привезли из Волгограда. Прежний владелец не смог выплачивать лизинговые платежи, и через год она пошла с молотка. Разобрали, перевезли в Алнаши, собрали – и в поле. К ней приобрели почти четырёхсотсильный «Кировец». С ним, правда, пришлось повозиться. Для импортной сеялки у российского трактора не подходила гидравлика. Но палэповские умельцы смогли внести коррективы в конструкцию тягача. Сейчас в «Палэпе» сеют кукурузу. Пётр Геннадьевич поясняет, что ею стали заниматься давно, первыми в районе. В советские годы кукурузу сеяли активно, потом забросили, технику распродали, а зря. Как считает Степанов, без кукурузы молока не получить. Технику для этой культуры покупали где придётся – и списанную, и из металлолома подбирали.
Второй год в хозяйстве сажают картофель. В планах заняться поливным овощеводством – капустой, морковью, свеклой. Заброшенных земель в Алнашском районе нет. И «Палэп» постоянно увеличивает свои сельхозугодия. Сначала взяли более тысячи гектаров у развалившегося, некогда крупного и сильного хозяйства «Большевик». Взяли в аренду. Земли были паевые, поэтому пришлось оплачивать межевание и выделение в натуре. Пайщикам остаётся только платить земельный налог и получать арендную плату от «Палэпа».
– Сейчас у нас земли от границ с Татарстаном до границы с Можгинским районом, – рассказывает Пётр Геннадьевич. – Из конца в конец 36 километров. Примерно 3500 гектаров. Земли уже узаконены, отмежёваны, поставлены на кадастровый учёт. Сейчас ещё Татарстан нас зовёт к себе. Ещё 600 гектаров нам дают. Правда, поля там заросли. Работать некому. Помогаем им сеять, убирать, корма заготавливать. Из семи хозяйств в пяти работает наша техника. Вот и зовут открыть своё хозяйство. Думаем. Там условия другие. Лучше.
Стратегический план Степанова – создание кооператива. Сейчас это очень перспективно, можно рассчитывать на грантовую поддержку государства. Идея возникла после посещения бывшего Звениговского совхоза в Марий Эл, где такой кооператив создан и успешно работает, объединив несколько предприятий. Кооператив имеет свои магазины, в том числе и в Удмуртии, перерабатывающее производство и многое другое.
Сегодня по инициативе Петра Степанова уже решили объединиться 11 хозяйств из четырёх районов Удмуртии. Начато строительство мясокомбината. В планах – сеть магазинов, потребительская кооперация. Выгода прямая – то же дизельное топливо выгоднее покупать большими партиями – сразу на несколько хозяйств.
– Торговлю обязательно будем развивать, – рассуждает Пётр Геннадьевич, – магазины построим от кооператива. Мясокомбинат поставим, займёмся молоком. Одному тяжело, а с кооперативом можно.
Фото Vlad Nikishin
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