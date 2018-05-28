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Лидеры посевной. Алнашский район показал самый высокий темп полевых работ

28 мая
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Наш репортаж. В нынешней посевной кампании наивысшие темпы проведения весенне–полевых работ показали хозяйства Алнашского района, обогнав традиционных лидеров вавожцев. Однако справедливости ради надо сказать, что эти два района являются те столько добрыми конкурентами, сколько давними партнёрами, по многим показателям являющимися ориентирами для селян Удмуртии.

665164 main Лидеры посевной. Алнашский район показал самый высокий темп полевых работ

– Мы не ставили перед собой задачу обогнать в посевную Вавожский район, – поясняет первый заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства Алнашского района Владимир Медведев. – Мы многое примечаем для себя в работе наших соседей, поскольку они тоже могут работать с землёй, получают хорошие урожаи.

По словам Владимира Алексеевича, район к весеннее–полевым работам был готов по всем основным направлениям. Прежде всего, это касалось техники. Именно с этого начинается подготовка к любой страде. С 15 февраля по 15 апреля был проведён двухмесячник, в ходе которого вся техника прошла необходимый объём работ, полностью прошла техосмотры. По оценке Владимира Медведева, техника нынче была подготовлена лучше, чем в прежние годы. В необходимом объёме были заготовлены и семена, они на все сто процентов кондиционные. Несмотря на нынешние финансовые сложности, в полном объёме закуплены горюче–смазочные материалы. Решались и кадровые вопросы.

– У селян такая психология, – отмечает Владимир Алексеевич, – что на весенне–полевых работах бывает совершенно другой настрой. В них участвуют и те, кто в хозяйствах постоянно не трудится. В результате проблем с кадрами у нас в этот момент не возникало. На посевные работы алнашцы нынче выехали на неделю позже, чем в прошлом году. Несмотря на то, что снег сошёл раньше, дождливая весна не позволила почву подготовить.

– Первые агрегаты у нас вышли 4 мая в ООО «Палэп», – рассказывает Медведев. – Уже на следующий день посевную технику вывели на поля ООО «Колос», а 6 мая выехали все остальные. Поскольку земля созревала неравномерно, сразу всеми агрегатами приступить к работе мы не смогли. Однако благодаря высокой организации труда удалось добиться высоких темпов посевных работ. Механизаторы выезжали на поля в пять утра и работали до темноты. Сейчас мы приступили к посеву кукурузы, однолетних трав. Кукуруза у нас засевается на площади 5100 гектар. Это хорошие корма. Потребность в них высокая.

Единственный неприятный момент – удобрения. В этом году из–за финансовых проблем было закуплено меньше удобрений. Если в прошлом году алнашцы заготовили более трёх тысяч тонн, то нынче только 1900. В действующем веществе это лишь 18 килограммов на гектар пашни против 25 килограммов в прошлом году. По этой же причине удалось подкормить озимые только на половине озимого клина. Надо отметить, что в этом году озимые перезимовали значительно лучше.

– Но я считаю, что мы удобрения ещё закупим и займёмся подкормкой яровых культур, – выразил надежду Владимир Алексеевич. – Настрой есть. В первую очередь я хочу поздравить наших селян с успешным проведением весенне–полевых работ. Большое спасибо механизаторам, специалистам и руководителям, которые организованно провели посевную. Желаю хорошего урожая, здоровья и счастья. И конечно, хорошей погоды и достойной цены на нашу продукцию. А пока, к сожалению, цена на молоко продолжает падать. Владимир Алексеевич особо отметил ООО «Палэп», лидирующий в районе по многим показателям.

– Это интенсивно развивающееся хозяйство, – отметил он, – которое постоянно увеличивает свои посевные площади, поголовье скота, строит животноводческие помещения, покупает энергоёмкую технику. В прошлом году хозяйство надоило более 8500 килограммов от одной коровы, и я думаю, что рубеж в 9000 килограммов не за горами.

Секреты «Палэпа»

Лестная характеристика ООО «Палэп» руководителя управления сельского хозяйства Алнашского района Владимира Медведева побудила нас побывать в этом хозяйстве и познакомиться с его основателем Петром Степановым. В настоящее время хозяйством руководит зять Петра Геннадьевича Алексей Чернышев. «Палэп» как фермерское хозяйство было основано ещё в 1992 году отцом Петра Геннадьевича – Геннадием Николаевичем. К тому времени Пётр Геннадьевич уже имел опыт руководства колхозом «Искра» и тоже решил попробовать себя на фермерском поприще. Попытка не была удачной, но многому научила Петра Степанова. Пробовал заниматься поставками дизтоплива, торговлей, переработкой сельхозпродукции. Сегодня хозяйство Степанова – это своеобразный холдинг, состоящий из торговой фирмы «Октан» с 14 магазинами, животноводческого ООО «Палэп», ИП Степанов П.Г, занимающегося растениеводством и производством мясных полуфабрикатов, и строительным предприятием ООО «РегионСтрой».

Жизнь научила Петра Геннадьевича, что выживать в трудные времена можно только работая по разным направлениям. Но сельское хозяйство для него занимает особое место. Может быть, потому что с него всё и началось.

Сейчас в «Палэпе» 1500 голов крупного рогатого скота и 420 коров. До конца года планируется довести дойное стадо до 540 голов.

– Надои у нас сейчас 24 литра на корову в сутки, – рассказывает Пётр Геннадьевич. – По прошлому году на корову надоили больше 8550 килограммов. Это здорово. Мы уже пятый год лучшие в районе. Да и по урожайности зерновых одни из первых. В прошлом году собрали с гектара 28 центнеров. Прошлый год вообще был урожайный. В этом году надеемся собрать не меньше. Погода пока это предполагает. Удобрения мы купили больше всех в районе, дорого, правда, но взяли. Более 30 килограммов в действующем веществе на гектар пашни. Это нормально. Хочешь получить хороший урожай – надо вкладываться. Куда деваться?

Нынешнюю посевную в «Палэпе» провели с новой сеялкой Amazon DMC Primera 12000. Купили её весной. Привезли из Волгограда. Прежний владелец не смог выплачивать лизинговые платежи, и через год она пошла с молотка. Разобрали, перевезли в Алнаши, собрали – и в поле. К ней приобрели почти четырёхсотсильный «Кировец». С ним, правда, пришлось повозиться. Для импортной сеялки у российского трактора не подходила гидравлика. Но палэповские умельцы смогли внести коррективы в конструкцию тягача. Сейчас в «Палэпе» сеют кукурузу. Пётр Геннадьевич поясняет, что ею стали заниматься давно, первыми в районе. В советские годы кукурузу сеяли активно, потом забросили, технику распродали, а зря. Как считает Степанов, без кукурузы молока не получить. Технику для этой культуры покупали где придётся – и списанную, и из металлолома подбирали.

Второй год в хозяйстве сажают картофель. В планах заняться поливным овощеводством – капустой, морковью, свеклой. Заброшенных земель в Алнашском районе нет. И «Палэп» постоянно увеличивает свои сельхозугодия. Сначала взяли более тысячи гектаров у развалившегося, некогда крупного и сильного хозяйства «Большевик». Взяли в аренду. Земли были паевые, поэтому пришлось оплачивать межевание и выделение в натуре. Пайщикам остаётся только платить земельный налог и получать арендную плату от «Палэпа».

– Сейчас у нас земли от границ с Татарстаном до границы с Можгинским районом, – рассказывает Пётр Геннадьевич. – Из конца в конец 36 километров. Примерно 3500 гектаров. Земли уже узаконены, отмежёваны, поставлены на кадастровый учёт. Сейчас ещё Татарстан нас зовёт к себе. Ещё 600 гектаров нам дают. Правда, поля там заросли. Работать некому. Помогаем им сеять, убирать, корма заготавливать. Из семи хозяйств в пяти работает наша техника. Вот и зовут открыть своё хозяйство. Думаем. Там условия другие. Лучше.

Стратегический план Степанова – создание кооператива. Сейчас это очень перспективно, можно рассчитывать на грантовую поддержку государства. Идея возникла после посещения бывшего Звениговского совхоза в Марий Эл, где такой кооператив создан и успешно работает, объединив несколько предприятий. Кооператив имеет свои магазины, в том числе и в Удмуртии, перерабатывающее производство и многое другое.

Сегодня по инициативе Петра Степанова уже решили объединиться 11 хозяйств из четырёх районов Удмуртии. Начато строительство мясокомбината. В планах – сеть магазинов, потребительская кооперация. Выгода прямая – то же дизельное топливо выгоднее покупать большими партиями – сразу на несколько хозяйств.

– Торговлю обязательно будем развивать, – рассуждает Пётр Геннадьевич, – магазины построим от кооператива. Мясокомбинат поставим, займёмся молоком. Одному тяжело, а с кооперативом можно.

Фото Vlad Nikishin

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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