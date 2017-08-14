Собственники помещений многоквартирных домов в Удмуртии активно подключились к акции по списанию пеней при закрытии долгов и показали высокий результат по оплате взносов
Средняя собираемость в июле текущего года по Удмуртской Республике составила 91 процент.
Отличился высокой ответственностью за плату взносов по капремонту Граховский район, где собственники собрали 407%. Высоких результатов удалось достигнуть благодаря погашению собственниками образовавшейся задолженности.
Высокую платежеспособность также продемонстрировали Сюмсинский район – 308%, Юкаменский – 117%, Камбарский – 116%, Якшур-Бодьинский – 111%, Шарканский - 108%, Кизнерский – 105%, Красногорский – 105%.
Города республики не отстали от районов и в июле собрали взносов по капремонту: в Можге – 98%, Глазове – 97%, Воткинске – 95%, Ижевске – 87%, Сарапуле – 82%.
В аутсайдерах собственники Киясовского района, которые оплатили всего 50% взносов от начисленной суммы.
Фонд капитального ремонта Удмуртской Республики напоминает, что от собираемости напрямую зависит количество выполненных работ в муниципальном образовании.
Уклонисты вернули в общий котел 25 миллионов рублей
Региональный оператор по-прежнему активно ведет работу с собственниками, уклоняющимися от уплаты взносов.
На конец июля 2017 года должникам направлено более 36 тысяч претензий, в июле – более 5000 претензий, из них оплатили свои долги более 6600 собственников, вследствие чего «общий котел» пополнился на 25 миллионов рублей.
В суд направлено более 1000 заявлений о вынесении судебного приказа и исковых заявлений на общую сумму 10 миллионов рублей.
В результате должник платит: сумму долга с пенями, госпошлину, расходы, понесенные фондом на получении выписки из ЕГРН, и иные судебные издержки.
В 2015 году направлено 12 500 претензий, в 2016 году – около 36 000.
По материалам НУО «Фонд капитального ремонта в УР»
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