Главная » Общество » Лидеры и аутсайдеры

Лидеры и аутсайдеры

13 августа
0

Как в республике собирают взносы на капремонт

%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c %d0%b2 %d0%b8%d1%8e%d0%bb%d0%b5 %d0%bf%d0%be %d0%9c%d0%9e Лидеры и аутсайдеры

Собственники помещений многоквартирных домов в Удмуртии активно подключились к акции по списанию пеней при закрытии долгов и показали высокий результат по оплате взносов

Средняя собираемость в июле текущего года по Удмуртской Республике составила 91 процент.

Отличился высокой ответственностью за плату взносов по капремонту Граховский район, где собственники собрали 407%. Высоких результатов удалось достигнуть благодаря погашению собственниками образовавшейся задолженности.

Высокую платежеспособность также продемонстрировали Сюмсинский район – 308%, Юкаменский – 117%, Камбарский – 116%, Якшур-Бодьинский – 111%, Шарканский - 108%, Кизнерский – 105%, Красногорский – 105%.

Города республики не отстали от районов и в июле собрали взносов по капремонту: в Можге – 98%, Глазове – 97%, Воткинске – 95%, Ижевске – 87%, Сарапуле – 82%.

В аутсайдерах собственники Киясовского района, которые оплатили всего 50% взносов от начисленной суммы.

Фонд капитального ремонта Удмуртской Республики напоминает, что от собираемости напрямую зависит количество выполненных работ в муниципальном образовании.

Уклонисты вернули в общий котел 25 миллионов рублей

Региональный оператор по-прежнему активно ведет работу с собственниками, уклоняющимися от уплаты взносов.

На конец июля 2017 года должникам направлено более 36 тысяч претензий, в июле – более 5000 претензий, из них оплатили свои долги более 6600 собственников, вследствие чего «общий котел» пополнился на 25 миллионов рублей.

В суд направлено более 1000 заявлений о вынесении судебного приказа и исковых заявлений на общую сумму 10 миллионов рублей.

В результате должник платит: сумму долга с пенями, госпошлину, расходы, понесенные фондом на получении выписки из ЕГРН, и иные судебные издержки.

В 2015 году направлено 12 500 претензий, в 2016 году – около 36 000.

По материалам НУО «Фонд капитального ремонта в УР»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Пора менять форматы общения власти с населением
13 августа
К такому выводу пришел Александр Бречалов, побывав в Завьяловском районе ...
О крепком плюсе, отношении к работе и творчестве
13 августа
Александр Бречалов вновь посетил Малопургинский район, чтобы проверить работу строителей и власти....
Строители жизни
13 августа
Талантливые организаторы создали объекты, которыми пользуются многие поколения горожан...
«Маяк» начинает выпуск «Пурга куара»
13 августа
Национальные печатные СМИ ждут нововведение...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо