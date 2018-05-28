Ей, ещё в детстве повредившей ногу, бывает трудно встать, пойти. А она встаёт и идёт.
— Было время – я передвигалась с двумя палочками, не могла что—то нести в руке. А если надо в Алнаши, в поликлинику, надену на спину рюкзак, сама его связала, и – на дорогу, ловить попутку, — рассказывает Надежда Ильинична.
На выставку в Республиканский дом народного творчества она привезла и этот рюкзак, и национальные удмуртские платья – сшила их тоже сама.
«Давай, Надя, не лежи», — говорит себе Надежда Ильинична и берётся за какую—нибудь работу. Когда её дочери учились на платных отделениях московского университета, она, чтобы в семье был достаток, держала корову. У старшей дочери Анжелики был в школе свой театр моды. Идеи моделей изделий с использованием индюшачьего пуха ей подсказала мама.
— Тогда и настроение вернулось, — признаётся Надежда Ильинична.
Понимая, что профессию ей нужно выбрать с учётом здоровья, Надежда ещё в юности выучилась на швею—мотористку, шила детские платья. Но в конце восьмидесятых годов швейный цех в её деревне закрыли. Ради работы она не побоялась сменить место жительства – вместе с дочерьми переехала в Челябинскую область, где нашла место сортировщицы. Однажды, когда её новый коллектив отмечал праздник, пришла на него в национальном удмуртском наряде. Само платье было бордовым, с ленточками, а фартук – вышитый. Женщины удивились: «Такая смелая, яркая!».
А со временем, вернувшись в свою деревню, Надежда Ильинична стала шить национальные платья не только для себя. Пошли заказы. Она тогда отправилась к батюшке – отцу Павлу из села Можга: не знаю, мол, как быть. Батюшка сказал:
— Шей для людей не ради прибыли, дорого не бери.
Так, с благословения батюшки, и начала Надежда Ильинична шить национальные удмуртские платья. И вот что заметила: если заказов много – обязательно заболеет. Вот и сбывается завет отца Павла — «к прибыли не стремись».
К искусству приобщилась не только её старшая дочь Анжелика, но и младшая, Катя. Дочь Екатерины, внучка Надежды Ильиничны, уже вышивает бисером налобники – элемент удмуртского национального наряда.
На выставку в рамках финального регионального этапа Вторых международных парадельфийских игр вначале пригласили внучку, но у неё были тогда школьные дела, и Нина Загуляева, председатель Общества инвалидов Алнашского района, предложила поучаствовать в выставке рукодельнице—бабушке.
И, хоть непросто было отправиться в неблизкую поездку, Надежда Аристархова собралась и поехала. Любознательным посетителям выставки она рассказала об особенностях кроя удмуртских платьев, о том, как «разукрашивает» их строчкой.
Надежда Ильинична такая приветливая, улыбчивая… Рукоделие вносит в её жизнь гармонию.
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