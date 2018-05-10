Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской...

Подвиг боевой и трудовой не забудем никогда. Сарапульский электрогенераторный завод чтит своих ветеранов В эти дни вся Россия вспоминает героев Победы – тех, кто подарил нам мир и возможность жить в свободн...

Третий лишний. Собственники могут платить за воду, газ и отопление напрямую поставщикам В апреле вступил в силу новый федеральный закон, согласно которому потребители коммунальных услуг мог...