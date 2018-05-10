Аркадий Владимирович Двойников
Дедушка главного бухгалтера Марианны Метляковой
Родился 7 апреля 1924 г. До войны был кузнецом. Призван на военную службу в 1942 году в состав 203-го запасного артиллерийского полка. С января 1943 года - в составе 578-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Был командиром орудия. С войны вернулся в 1947 году в звании сержанта. Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени (1943 год), медалями «За отвагу» (1945 год), «За взятие Кёнигсберга» (1945 год), «За победу над Германией» (1945 год), «За победу над Японией» (1945 год). После войны работал на металлургическом заводе резчиком в трубопрокатном цехе и в Ижевской республиканской типографии водителем автопогрузчика.
Прохор Зиновьевич Харитонов
Родственник главного бухгалтера Марианны Метляковой
Родился 2 августа 1918 года. До войны работал учителем в сельской школе, обучал грамотности колхозников. В 1939 году был призван служить в 141-й стрелковый полк в Курган, воевал на Финской войне. В 1941 году был направлен в Белоруссию в военный городок Новоборисово. С первых дней войны сражался на Белорусском фронте в 4789 автоматном полку в звании сержанта. Попал в окружение, был контужен и оказался в плену. Был освобожден 14 мая 1945 года и продолжил службу - в 223-й стрелковой гвардии. Вернулся домой в 1946 году. Награжден двумя медалями, одна из которых - за участие в Великой Отечественной войне. После демобилизации работал учителем русского и немецкого языка, в 1955 году стал бригадиром колхоза. Отец 8 детей.
Леонид Григорьевич Дитятьев
Дедушка водителя Станислава Дитятьева
Родился 20 марта 1922 года в Ижевске. Прибавил себе ровно год, чтобы отправиться воевать добровольцем на советско-финскую войну (с 1939 по 1940 годы). Прошёл всю Великую Отечественную с 1941 по 1945 годы пехотинцем. Ходил в атаки и считал это самым страшным на войне, так как приходилось близко видеть глаза врага, которого ты должен убить через минуту, или он убьёт тебя. Был трижды ранен, награждён медалями. Закончил войну в Будапеште в 1945 году в чине старшины. После войны отправился вместе с семьёй восстанавливать лежащий в руинах Сталинград, где до 1955 года проработал на заводе «Баррикады» и затем вернулся обратно в город Ижевск.
Иван Никитич Останин
Прадедушка менеджера по рекламе Дарьи Каргашиной
Родился 1 октября 1911 г. Служил в пограничных войсках в звании старшины на юге страны и в Белоруссии. Участвовал в советско-финской войне. В конце августа 1941 года был призван на фронт. Попал в формирование войск, направляемых на оборону Ленинграда. В конце октября 1941 г. отправил с полевой почтой семье маленькое письмо - треугольник о том, что в этот день отправляется на передовую. Сообщений от него больше не было. Только после многочисленных запросов семье удалось выяснить, что Иван Останин погиб. Но даже после получения «похоронки» его жена ждала возвращения воина.
Иван Кузьмич Соловьёв
Родственник менеджера по рекламе Дарьи Каргашиной
Родился 21 января 1924 года в деревне Русская Белогузка Больше-Учинского района Можгинского округа Удмуртской автономной области. В начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной армии и направлен в лётное училище в Сарапул, но окончить его не успел: из-за нехватки на фронте военных лётчиков в строй призвали курсантов, не закончивших сдачу выпускных экзаменов. До конца войны служил во фронтовой разведке. Его последний бой произошёл за полмесяца до дня Победы, 20 апреля 1945 года, в Австрии. Он был убит разрывной пулей, попавшей в живот. Похоронен у церкви в селе Айнхорн у границы с Чехословакией.
Максим Макарович Шкурихин
Дедушка оператора компьютерной вёрстки Анны Бутенко
Родился 10 июня 1926 года в деревне Большие Пальники Кировской области. На срочную службу был призван в декабре 1943 года в 335-й отдельный зенитный артдивизион телефонистом. В 1945 году сражался на Японском фронте на Дальнем Востоке. После ранения и контузии попал в госпиталь. В воинские ряды после лечения вернулся старшим поваром в 63-ю отдельную роту Войск воздушного наблюдения, оповещения и связи и прослужил там до 1949 года. Полученные ранения не позволили продолжать службу, и в 1950 году Максима Макаровича демобилизовали. Он уехал в Ижевск к родным. Награждён медалью «За Победу над Японией», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Подготовила Дарья КАРГАШИНА
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