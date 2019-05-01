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Льготы на транспорт: это надо знать

30 апреля
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Региональное правительство предусмотрело меры социальной поддержки для льготных категорий граждан.

Bus 1263266 960 720 Льготы на транспорт: это надо знать

В Удмуртии в мае начнут действовать дополнительные льготы для проезда на общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Кто и как сможет ими воспользоваться – в нашей подборке.

«Транспорт ветерана»

К благотворительной акции «Транспорт ветерана» присоединится ИПОПАТ. Участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла смогут в течение всего месяца воспользоваться бесплатным проездом в автобусах пассажирской компании.

– На всех городских и пригородных маршрутах ИПОПАТ участники и ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать поездки и посетить не только Парад Победы, но и другие праздничные мероприятия, навестить родных, близких и однополчан, места захоронений павших, – сообщает пресс-служба ведомства.

Для бесплатного проезда необходимо предъявить кондуктору или водителю только соответствующий документ – удостоверение участника, ветерана, инвалида Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Дачный сезон

В дачный период, с 1 мая по 1 октября, на пригородных маршрутах будет действовать скидка для пенсионеров. На компенсацию льготного проезда перевозчикам из бюджета Удмуртии направят 25 миллионов рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв рассказал, что с мая и до октября этого года на территории республики будут действовать 54 сезонных автобусных маршрута.

Региональное правительство предусмотрело меры социальной поддержки для льготных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок автомобильным и электрическим транспортом. Льготами смогут воспользоваться пенсионеры – билеты они смогут купить по скидке в 50% от стоимости проезда на автомобильном транспорте в пригородном сообщении.

Кроме этого, бесплатный проезд предоставляется детям-сиротам в городском, пригородном и междугородном сообщении (в междугородном – по талонам к месту жительства и обратно один раз в год). А также учащимся из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности (проезд по талонам к месту учёбы и обратно к месту жительства в период учебного года).

Социальный проездной и другие

На пригородных маршрутах ИПОПАТ пенсионеры также смогут получить скидку 50% на проезд с 1 мая по 1 октября. Скидка будет распространяться на всех регулярных пригородных маршрутах ИПОПАТ вне зависимости от того, коммерческий это маршрут или социальный. Исключением станет маршрут № 281, так как на нём действует «городская» фиксированная цена билета.

– Пригородным считается маршрут, который проходит по территории двух (или нескольких) муниципальных образований в пределах 50 км. Номер такого маршрута начинается чаще всего на 300 (круглогодичные) или на 400 (дачные), – сообщает ведомство.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявить пенсионное удостоверение либо справку о назначении пенсии и паспорт. Обращаем внимание, что оплачивать проезд при этом можно только наличными.

– Предпенсионерам необходимо получить в отделении ПФР справку о получении соответствующего статуса (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), а также иметь при себе паспорт, – уточняет пресс-служба ИПОПАТ.

Кроме этого, пенсионеры Удмуртии смогут приобрести Социальный проездной билет, который даёт право проезда на всех городских и пригородных маршрутах ИПОПАТ и других перевозчиков. Это возможно при наличии у пенсионера статуса регионального или федерального льготника.

Также перевозчик предоставляет льготный проезд для детей-сирот и школьников из многодетных малообеспеченных семей по специальным проездным документам на регулярных пригородных маршрутах.

Подготовила Анжела Поздеева.

Фото: Pixabay

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