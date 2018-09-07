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Льготы – до пенсии. В республике сохранится всё, что люди получают по линии социальной защиты

7 сентября
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До вступления в силу нового федерального закона о пенсионном обеспечении в областях и республиках страны будут приняты законы, гарантирующие гражданам, что те льготы, которые до сих пор предоставлялись и предоставляются при выходе на пенсию по старости, теперь не будут связаны с пенсионным статусом.

D5e99626573ace52a715e73371d588fc Льготы – до пенсии. В республике сохранится всё, что люди получают по линии социальной защиты

Несмотря на то, что возраст выхода на пенсию поднимется, самими льготами женщины смогут воспользоваться с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.

Руководитель фракции «Единая Россия» в составе Госсовета УР Анатолий Наумов сказал на брифинге, к 1 января 2019 года будет приведено в соответствие с Обращением к гражданам Президента РФ, прозвучавшим 29 августа 2018 года.

Часть льгот предоставляется не на республиканском, а на муниципальном уровне предстоит внести изменения, с тем чтобы муниципальные льготы по–прежнему предоставлялись с 55–60 лет.

– И поселенческие – тоже, – добавил Владимир Невоструев, заместитель Председателя Госсовета УР.

Известно, что такой порядок будет действовать в течение всего переходного периода. А сколько лет он продлится?

– Пока считается, что 16 лет, – пояснил Владимир Петрович.

На ближайшей сессии Госсовета УР намечено внести ряд изменений в региональные законы. Например, в Закон УР «О транспортном налоге в Удмуртской Республике». В нём говорится, что пенсионеры всех категорий уплачивают транспортный налог по ставке, составляющей 50 процентов от размера соответствующей ставки налога по одному из зарегистрированных за ними транспортных средств, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил. Сама эта льгота сохранится, но вместо слова «пенсионеры» будут названы граждане, достигшие возраста 55 (женщины) и 60 лет (мужчины). То есть ещё до достижения нового нормативного пенсионного возраста человек сможет пользоваться этой льготой.

Ссылки на пенсионный возраст пока есть и в Законе УР «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» (в той части, где говорится о компенсации взноса на капитальный ремонт), и в Законе УР «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики». В эти законы также будут внесены изменения. И если ветераны труда УР до сих пор получали льготы (социальный проездной билет, ежемесячную денежную выплату и компенсацию части жилищно–коммунальных расходов) с 55–60 лет, то и в последующие годы, несмотря на увеличение возраста выхода на пенсию, такие льготы будут предоставляться тоже с этого же возраста – с 55–60 лет.

Фото strategyrf.ru

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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