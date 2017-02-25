Выставочный зал «Галереи» в эти дни напоминает лабораторию. На столах рядами стоят монокуляры, посетители сосредоточенно наклоняются над увеличительными приборами, жмут на встроенные рядом кнопки, включающие подсвечивающие лампочки, подкручивают резкость, поднимают головы, недоверчиво переглядываются и снова приникают глазом к линзе.
Шедевры из пыли
«Если бы не увидели своими глазами, никогда не поверили бы, что такое возможно», пишут они в книге отзывов и уходят ошарашенные новыми открывшимися горизонтами человеческих способностей. Разрушает стереотипы художник-микроминиатюрист Владимир Анискин, представляющий в Ижевске свою персональную выставку «Диво под микроскопом».
Сейчас в мире только 10 мастеров, которые могут сотворить нечто подобное работам Анискина, а некоторые его работы не повторил пока никто. Он размещает модель спутника с элементами, выточенными из упавшего в 1957 году на Землю метеорита, на срезе человеческого волоска, помещает внутрь конского волоса 8 верблюдов и создает самую маленькую в мире книгу. Он высверливает внутри волоска отверстие, в которое помещает розу на длинном стебле, сложенную из микрочастиц цветной пыли. Создает точные копии российских орденов размером с маковое зерно. Владимир Анискин – один из наиболее успешных и плодотворных мастеров-микроминиатюристов наших дней. Началось все неожиданно для него самого почти два десятка лет назад:
– На последнем курсе университета (Анискин с красным дипломом окончил факультет летательных аппаратов по специальности «аэродинамика» Новосибирского техуниверситета. – Прим. авт.) решил заняться ювелирным делом. Планировал зарабатывать на жизнь руками, потому что знал – они с детства росли откуда надо. Пошел в библиотеку и стал искать литературу по пайке металлов. Среди просмотренных карточек попалась «Тайна невидимых шедевров» Мишкевича. Название меня заинтересовало, и я заказал эту книгу. Оказалось, это сборник рассказов о мастерах-микроминиатюристах. Работы, о которых говорилось в этой книге, произвели на меня сильнейшее впечатление. Тут же в голове острой занозой засело желание сделать что-то подобное, начал спрашивать знакомых, где можно достать микроскоп, и наконец обзавелся детским «одноглазым» микроскопом, который к тому же переворачивал изображение. Первые микроминиатюры, которые я сделал, были надписями на срезе рисового зернышка. Три месяца я учился полировать рисовые зернышки и процарапывать на них буковки. Буквы приходилось писать справа налево и вверх ногами, чтобы в окуляре микроскопа они смотрелись привычным образом. И вот в самом конце 1998 года написал на половинке рисового зерна новогоднее поздравление маме. Через полгода удалось достать хороший бинокулярный микроскоп, в который нужно было смотреть двумя глазами и который не переворачивал изображение. В результате неделю я потратил на то, чтобы переучиться писать буквы справа налево – мышечная память привела к тому, что пальцы сами начали писать в обратном направлении.
Блоха в подковах и верблюды в игле
Первой работой выставочного уровня стало рисовое зернышко с текстом из 2027 букв. Потом Анискин нанес надпись на волосок. Со временем он все больше усложнял задачу: размещал композиции из невидимых невооруженным глазом фигурок на срез яблочной косточки, половинку рисового зернышка и на срез макового зерна. Процарапывал рисунки на спиле зерен и закреплял микрообъекты на косом срезе конского и человеческого волосков. А в 2006 году сделал то, что позволило ему носить титул настоящего Левши: вслед за героем Николая Лескова он подковал блоху.
«Спонсором проекта» выступил кот Кузя, из шерсти которого мастер добыл прыгучее насекомое. Две подковки он прибил платиновыми гвоздиками к длинным скакательным лапкам блохи. Как и настоящие конские подковы, микроподковки занимают всю ширину ступательной части лапки. Важная деталь – подковы к лапам блохи не приклеены, а именно прибиты – гвоздиками настолько крохотными, что видно их только при самом большом увеличении (если смотреть невнимательно или с неподходящей оптикой, то золотой цвет подковок и платиновый цвет гвоздиков просто сольются).
Тогда же Владимир Анискин вывел для себя формулу работы: «Задача искусства – волновать сердце» и написал ее в две строки на продольном срезе конского волоса. Микроминиатюра в его представлении должна быть не только технически сложна и эффектна, но и эстетична, чтобы не только поразить воображение зрителей, но и тронуть сердца.
Десять лет назад Анискин создал одну из самых известных своих работ – караван верблюдов в игольном ушке. На фоне величественного яркого заката семь верблюдов двигаются цепочкой к оазису с пальмой. Для этой работы мастер выбрал одну из самых миниатюрных иголок, отказавшись от тех, в ушко которых можно пропустить другую иглу. Закат написал масляными красками. Каждый из верблюдов детально проработан – двугорбые силуэты, ритмично переставляющие ноги, отличаются чистотой линий. Для выставки мастер создал композицию, которая позволяет оценить масштаб этой работы: в стеклянном кубе на фоне старой карты стоит миниатюрная, размером меньше ногтя, стеклянная фигурка верблюда. На ее спине балансирует тончайшая игла. Без мощного микроскопа невозможно угадать, есть ли что-то в ее ушке. Но стоит взглянуть в окуляр и подсветить изображение под увеличительным стеклом лампой, как поэтическая восточная картина предстает во всей своей красоте.
Искусство между ударами сердца
В средневековой сатире на схоластические диспуты спрашивалось, «сколько ангелов могут станцевать на конце иглы?». Для Анискина этот образ мог бы стать не шуткой, а руководством к действию – в конце концов, он размещает на кончике волоса, который во много раз тоньше любой иглы, космические спутники, подводные лодки, розы, самую маленькую в мире матрешку и полный русский алфавит. Все 33 буквы в его исполнении уместились на косом срезе волоска, диаметр которого всего 0,1 мм. Высота одной буквочки составила от 15 до 20 микрометров – это всего в два - три раза больше размера красных кровяных телец – эритроцитов. Отдельные элементы букв (например, «бублик» буквы Б) оказались не больше эритроцита. Анискин в своем мастерстве сравнялся с природой, составляющей организмы из микроскопических взаимосвязанных, взаимодействующих элементов. Ошибиться при выполнении этой работы было нельзя: одно неверное движение привело бы к порче всего алфавита. Выцарапывать буковки нужно было сразу «на чистовую». Помощью ультрасовременных микроскопических роботов микроминиатюрист не пользуется:
– Все работы выполняются вручную, без использования каких бы то ни было микроманипуляторов. Естественно, все делается под микроскопом. Я использую бинокулярный микроскоп (такой, в который нужно смотреть двумя глазами) с линейным увеличением до ста раз. Есть также два самодельных станочка: один – токарный, другой – заточный. Каждый умещается на ладони. Инструмент я придумываю и изготавливаю сам. Главные «враги» микроминиатюриста – электростатика и работа сердца. Электростатическое напряжение иногда вышибает детальку из поля зрения микроскопа, и найти ее потом не всегда удается. Другая проблема – собственный организм. Если взять инструмент, которым я работаю, и поместить его под микроскоп, то становится заметно, что его кончик начинает трепыхаться с интервалом в секунду – ему передается импульс от биения сердца. Я научился работать между ударами: за полсекунды можно сделать контролируемое движение или движение, инициируемое биением сердца. Самое сложное в моем искусстве делается между ударами сердца.
В ТЕМУ
Казалось, мастер достиг пределов человеческих возможностей. Но за последние десять лет Анискин продвинулся в искусстве микроминиатюры так далеко вперед, что тексты на рисовом зерне, подкованную блоху и верблюдов в игольном ушке относит к самым простым своим работам.
Гораздо труднее оказалось создать микроскопические композиции с любимыми героями мультфильмов. Из-за «несерьезности» персонажей на фоне более героических или романтических сюжетов они выглядят милыми пустячками, но именно они потребовали от Владимира Анискина концентрации всех умений и долгой подготовки. Чебурашка и Крокодил Гена разместились на срезе макового зерна. Здесь нет художественной резьбы или изящных золотых деталей – под микроскопом мультипликационные герои выглядят, как яркие, покрытые глазурью керамические статуэтки. Однако именно они – свидетельства высочайшего пилотажа Анискина. Все детали фигурок изготавливались отдельно и собирались вместе только на финальной стадии. Поскольку в поле зрения микроскопа можно было поместить только одну деталь, то регулировать пропорции приходилось интуитивно, пользуясь натренированным годами чутьем. Некоторые детали кажутся невозможными по своим размерам. Общий «рост» Крокодила Гены – 1,4 мм, но у него есть не только пуговички на алом пальто и белой рубашке, но и бабочка под горлом, и платиновые зубы во рту. А мимика Чебурашки (его рост – 0,6 мм) точно повторяет то робкое доверие и радостное удивление, которые хорошо знакомы нам по мультфильму. Анискин объясняет:
– Эти работы очень сложны висполнении, поскольку они трехмерные и объемные. Фигурки не были сделаны из чего-то, а затем покрашены. Они выполнены целиком из красящего пигмента, обработанного особым образом, так что он становится способен «держать» мелкую пластику.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.