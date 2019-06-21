В Глазове центром притяжения любителей фитнеса, зумбы, табаты, воркаута и скандинавской ходьбы стал стадион «Прогресс». В Можге бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, йоге, джиу-джитсу и футболу проходят на территории культурно-спортивного центра «Можга». В Воткинске запустили тренировки сразу на четырёх площадках: набережной музея-усадьбы П.И. Чайковского, в Берёзовом лесу, стадионе «Знамя» и Богатырском парке. Жителей и гостей Воткинска обучают тренеры по фитнесу, скандинавской ходьбе, флорболу, футболу и зумбе. В Сарапуле основной площадкой стала городская набережная. Каждую пятницу здесь проходят тренировки фитнес-дэнс.
Тренировки под открытым небом будут проходить весь летний сезон. Участники проекта смогут освоить новые для себя виды активностей под руководством профессиональных тренеров городских фитнес-клубов и танцевальных студий. Бесплатные занятия социально-спортивного проекта «Лето в парках» организуются в рамках Года здоровья, при поддержке Министерства здравоохранения Удмуртии и Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии.
Принять участие в тренировках может любой желающий. Предварительная запись не требуется.
Расписание занятий – на сайте годздоровья.рф и на странице в Инстаграм @godzdravudm.
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