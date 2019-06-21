Главная » Общество » «Лето в парках»: бесплатный фитнес теперь во всех городах Удмуртии

«Лето в парках»: бесплатный фитнес теперь во всех городах Удмуртии

21 июня
0

Социально-спортивный проект «Лето в парках», стартовавший в Ижевске в первый день лета, поддержали другие города Удмуртии. В начале июня фитнес-инициативу подхватили Глазов, Воткинск, Сарапул и Можга.

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be %d0%b2 %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%85 «Лето в парках»: бесплатный фитнес теперь во всех городах Удмуртии

В Глазове центром притяжения любителей фитнеса, зумбы, табаты, воркаута и скандинавской ходьбы стал стадион «Прогресс». В Можге бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, йоге, джиу-джитсу и футболу проходят на территории культурно-спортивного центра «Можга». В Воткинске запустили тренировки сразу на четырёх площадках: набережной музея-усадьбы П.И. Чайковского, в Берёзовом лесу, стадионе «Знамя» и Богатырском парке. Жителей и гостей Воткинска обучают тренеры по фитнесу, скандинавской ходьбе, флорболу, футболу и зумбе. В Сарапуле основной площадкой стала городская набережная. Каждую пятницу здесь проходят тренировки фитнес-дэнс.

Тренировки под открытым небом будут проходить весь летний сезон. Участники проекта смогут освоить новые для себя виды активностей под руководством профессиональных тренеров городских фитнес-клубов и танцевальных студий. Бесплатные занятия социально-спортивного проекта «Лето в парках» организуются в рамках Года здоровья, при поддержке Министерства здравоохранения Удмуртии и Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии.

Принять участие в тренировках может любой желающий. Предварительная запись не требуется.

Расписание занятий – на сайте годздоровья.рф и на странице в Инстаграм @godzdravudm.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Связанные одной сетью
21 июня
Социальные сети стали эффективным инструментом для взаимодействия власти и жителей республики...
250 млн рублей направят на ремонт дорог в Сарапуле, Воткинске, Камбарке и Можге
20 июня
Ижевск получит в два раза больше....
Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за гибель людей в «пьяных» ДТП
20 июня
Этот факт прокомментировал лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев....
Планерка с Андреем Батовым: «У электротранспорта большое будущее»
20 июня
**В редакции газеты обсудили, почему города России отказываются от электротранспорта, зачем Ижевску т...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо