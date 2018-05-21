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Лето в мае: куда ездили за теплом жители Удмуртии

21 мая
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18 мая 2018 года, Удмуртия. Дмитрий Менделеев привез из отпуска таблицу химических элементов, а жители Удмуртии предпочитают отправлять идеи и впечатления на Родину в режиме онлайн. По данным аналитиков «МегаФона», с открытием туристического сезона в два раза вырос объем переданных данных и звонков, совершенных теми, кто побывал в международном роуминге.

%d0%bc%d0%b5%d0%b3%d0%b0 Лето в мае: куда ездили за теплом жители Удмуртии

В начале мая погода в республике не располагала к посадке картофеля и отдыху на даче, поэтому местные трудоголики предпочли провести свободное время в режиме all Inclusive (ол инклюзив). За две недели жители Удмуртии побывали в 64 странах, причем каждый второй отдыхающий провел отпуск на турецком берегу. Также популярными направлениями стали ОАЭ, Франция, Беларуссия, Грузия, Чехия, Италия, Испания, Абхазия, Армения и Кипр.

«Освежить ленту в социальных сетях, отправить статус в мессенджере и пообщаться с близкими – наличие связи стало неотъемлемой частью путешествий. С начала года наши клиенты скачали в роуминге объем данных, сопоставимый с 14 тысячами фотографий, выложенных в сеть и проговорили более 15 000 минут», – рассказал Михаил Дубровских, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Удмуртии.

Для того чтобы незаменимый гаджет не испортил отпуск, нужно соблюдать несколько основных правил.

  1. Соотечественники предпочитают пляжный отдых в жарких странах, где существует опасность теплового перегрева. И в защите нуждается не только турист, но и его гаджет. Необходимо прятать смартфон от палящего солнца, либо отключать, чтобы избежать затрат на ремонт или замену сломанного устройства – под особой угрозой аккумуляторная батарея, пластиковые детали и сенсорный экран.

  2. Красивые фотографии, как и загар, чаще привозят с заграничных пляжей. Царапины, неработающий динамик, забитые слоты SIM-карт – бич для смартфона на песчаном берегу. Чехол и избегание прямого контакта с песком станет лучшей защитой для гаджета на отдыхе.

  3. Искупавшись в теплом море, зачастую отдыхающие сразу берут телефон, чтобы почитать книгу, пролистать новостную ленту, либо проверить почту. И не задумывается, что даже незначительное попадание влаги может привести к замыканию. Чтобы предупредить поломку, лучше использовать водонепроницаемый чехол, в этом случае, даже если смартфон попадет в воду, ему ничего не будет грозить.

  4. Туристы – лакомая добыча для преступников. Чтобы защитить себе от финансовых потерь и кражи личной информации советуем установить защиту от несанкционированного доступа и противоугонное приложение, которое способно сообщить о местоположении устройства, заблокировать телефон, если он покинет заданные географические параметры и удалить все данные дистанционно.

  5. Чтобы не зависеть от Wi-Fi и гулять по новым местам, не опасаясь остаться без связи и денег, необходимо заранее подготовиться к отдыху, подключив роуминговые опции у оператора связи. Например, у «МегаФона» общаться и пользоваться интернетом в путешествиях по условиям, как дома поможет опция «Роуминг, гудбай» за 299 рублей в сутки.

Подробное описание и перечень стран, в которых доступна опция на сайте.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

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