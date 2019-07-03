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Лето под присмотром

2 июля
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Более 46 тысяч детей отдохнули за первую летнюю смену.

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9 %d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85 Лето под присмотром

В Удмуртии завершилась первая смена в детских оздоровительных лагерях. Как был организован отдых детей в первом месяце лета, рассказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Как отметила Светлана Михайловна, одно из важных направлений министерства – организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на всех видах учёта, а также детей в трудной жизненной ситуации и детей-сирот. В первую летнюю смену в пришкольных лагерях и лагерях труда и отдыха были заняты 171 несовершеннолетний, состоящий на учёте в органах внутренних дел, 418 детей, состоящих на внутришкольных учётах, 374 ребёнка, находящихся в социально-опасном положении, 5908 детей в трудной жизненной ситуации и 341 детей-сирот.

Также традиционно в летний период на территории Удмуртии реализуется программа по организации временного трудоустройства подростков, победивших в республиканском конкурсе. По итогам первой смены летней оздоровительной кампании реализовано 98 программ по временному трудоустройству подростков, благодаря которым было трудоустроено 612 человек.

Отдельное направление работы – организация профильных смен. В июне таких было 32 с общим охватом 1430 человек. Ещё открыли шесть смен спортивной направленности и восемь профильных смен для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого, в регионе есть квота на отдых детей в международном детском центре «Артэк» (214 человек) и оздоровительно-образовательном центре «Смена» (64 ребёнка) – из них за летний период отдохнули пока только 11 детей.

– Наша задача сделать как можно более насыщенным и интересным детский отдых летом, – отметила Светлана Болотникова.

Для безопасности в лагерях проводят постоянный мониторинг условий и проверки пребывания детей. Осуществляются выезды членов межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской Республики привлечением представителей общественности во все загородные детские оздоровительные лагеря. Так, в июне были проверены лагеря «Алые зори», «Лесная сказка», «Дзержинец», «Лесная страна», «Радист», «Оранжевое настроение», «Ёлочка», «Селычка», «Энергетик», «Орлёнок».

В учреждениях проверяют документы, справки сотрудников об отсутствии судимости, квалификацию персонала, содержание воспитательных программ и другое.

– В целом серьезных замечаний при проведении проверок на сегодняшний день не выявлено. Были сделаны только мелкие замечания, к примеру, не убрана скошенная трава. Члены межведомственной комиссии отмечают высокий уровень написания воспитательных программ, компетенцию педагогов – как воспитателей, так и педагогов дополнительного образования и вожатых, – сказала Светлана Михайловна.

В муниципальных образованиях также осуществляется контроль за ходом летней оздоровительной кампании.

В июле запланированы 68 смен (59 лагерей дневного пребывания и 9 лагерей труда и отдыха), а августе будет работать 21 смена (20 лагерей дневного пребывания и 1 лагерь труда и отдыха).

До начала второй и третьей смены пристальное внимание уделено качеству поставляемых продуктов питания в детские лагеря, а в некоторых учреждениях решаются вопросы с качеством воды. Места детского отдыха укомплектованы квалифицированными медицинскими, педагогическими работниками и сотрудниками пищеблоков. Все они прошли медицинские осмотры и имеют справку об отсутствии судимости. Организации отдыха имеют паспорта и лицензии на медицинскую деятельность и укомплектованы врачами-педиатрами. Каждый лагерь закреплен за медицинской организацией. Проведены гигиеническое обучение и аттестация работников оздоровительных учреждений, а также работы по обеспечению безопасного пребывания в них детей.

Справка «УП»:

Итоги первой летней смены • В 16 загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули около 4000 детей. • В 16 санаторно-оздоровительных лагерях, организованных на базе санаториев-профилакториев и республиканских детских санаториев – 1300 детей. • Работали 557 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, социальной защиты населения, спорта с охватом 40 495 детей. • В 49 лагерях труда и отдыха отдыхало 505 детей.

В целом на территории республики в 2019 году планируется работа 646 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 18 загородных оздоровительных лагерей, 560 дневных лагерей, 50 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных лагеря, 16 санаторно-оздоровительных лагерей, в том числе 8 детских санаториев.

Фото: pexels.com

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