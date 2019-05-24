Третий год подряд в Ижевске детские сады закрываются только на один месяц. Такая практика позволяет сэкономить бюджетные средства, произвести необходимые ремонты к началу учебного года. В то же время дети смогут посещать дошкольное учреждение. Для этого родители или представители ребёнка должны написать заявление на имя руководителя детского сада, при этом указав в нём свои пожелания о выборе садика на летний период.
Вся эта процедура регламентирована приказом Администрации города Ижевска от 13.12.2018 г. № 303п «О режиме работы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска в летний период 2019 года». В этом документе содержится и график закрытия детских садов в Ижевске, и распределения детей по другим дошкольным учреждениям. Приказ размещён на сайте города Ижевска.
С 3 июня по 2 июля из 186 дошкольных учреждений Ижевска 62 будут закрыты на один месяц, а 124 — продолжат работать и будут принимать детей и из закрытых детских садов.
"Практика работы дошкольных учреждений и их наполняемость в летний период показала необходимость работы детских садов в дежурном режиме. Например, в июне 2018 года детские сады посещали 70% от общего количества детей, в июле - 50%, в августе - 90%, - рассказала на встрече с журналистами Наталья Гвоздкова, заместитель начальника Управления образования Администрации Ижевска. - В этом году детские сады, имеющие два корпуса, будут работать всё лето. С графиком закрытия детских садов можно ознакомиться на официальной странице Управления образования Администрации города Ижевска в разделе «Посещаем детский сад»".
По словам Натальи Гвоздковой, перегруза в группах дежурных детских садов не ожидается. А лето обещает быть для дошколят активным и спортивным. Разработана программа «Лето», которая предполагает, что вся образовательная деятельность будет проходить на свежем воздухе. В этом году детсадовцев ожидает новинка — впервые дошколята будут сдавать нормы ГТО, конечно, если им это позволит здоровье. С таким предложением к воспитателям обратились родители. Предполагается, что 7 июня дети соберутся на сдачу норм ГТО. Ждёт их и другой спортивный праздник - малые олимпийские игры. В этом году лето будет спортивным, заключила свой рассказ о летнем отдыхе Наталья Гвоздкова.
С 1 августа 2019 года дошкольные учреждения города будут работать в штатном режиме, кроме 6 дошкольных учреждений, имеющих группы компенсирующей направленности.
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