Главная » Образование » Лето-2019 в детских садах Ижевска будет спортивным

Лето-2019 в детских садах Ижевска будет спортивным

24 мая
0

Для дошколят разработана специальная активная и образовательная программа на свежем воздухе

Sdc14080 Лето-2019 в детских садах Ижевска будет спортивным

Третий год подряд в Ижевске детские сады закрываются только на один месяц. Такая практика позволяет сэкономить бюджетные средства, произвести необходимые ремонты к началу учебного года. В то же время дети смогут посещать дошкольное учреждение. Для этого родители или представители ребёнка должны написать заявление на имя руководителя детского сада, при этом указав в нём свои пожелания о выборе садика на летний период.

Вся эта процедура регламентирована приказом Администрации города Ижевска от 13.12.2018 г. № 303п «О режиме работы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска в летний период 2019 года». В этом документе содержится и график закрытия детских садов в Ижевске, и распределения детей по другим дошкольным учреждениям. Приказ размещён на сайте города Ижевска.

С 3 июня по 2 июля из 186 дошкольных учреждений Ижевска 62 будут закрыты на один месяц, а 124 — продолжат работать и будут принимать детей и из закрытых детских садов.

"Практика работы дошкольных учреждений и их наполняемость в летний период показала необходимость работы детских садов в дежурном режиме. Например, в июне 2018 года детские сады посещали 70% от общего количества детей, в июле - 50%, в августе - 90%, - рассказала на встрече с журналистами Наталья Гвоздкова, заместитель начальника Управления образования Администрации Ижевска. - В этом году детские сады, имеющие два корпуса, будут работать всё лето. С графиком закрытия детских садов можно ознакомиться на официальной странице Управления образования Администрации города Ижевска в разделе «Посещаем детский сад»".

По словам Натальи Гвоздковой, перегруза в группах дежурных детских садов не ожидается. А лето обещает быть для дошколят активным и спортивным. Разработана программа «Лето», которая предполагает, что вся образовательная деятельность будет проходить на свежем воздухе. В этом году детсадовцев ожидает новинка — впервые дошколята будут сдавать нормы ГТО, конечно, если им это позволит здоровье. С таким предложением к воспитателям обратились родители. Предполагается, что 7 июня дети соберутся на сдачу норм ГТО. Ждёт их и другой спортивный праздник - малые олимпийские игры. В этом году лето будет спортивным, заключила свой рассказ о летнем отдыхе Наталья Гвоздкова.

С 1 августа 2019 года дошкольные учреждения города будут работать в штатном режиме, кроме 6 дошкольных учреждений, имеющих группы компенсирующей направленности.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Экоурок о Волге проведут в Удмуртии
20 мая
К акции, приуроченной ко Дню Волги, присоединились уже 79 педагогов республики....
Сдаём и не сдаёмся
20 мая
ЕГЭ без мифов: что нужно знать каждому выпускнику ...
Диктант Победы в Удмуртии писали все желающие: от министров до школьников
8 мая
7 мая в Удмуртская Республика присоединилась к Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», пос...
Методики классические, технологии передовые
30 апреля
Свыше 10 тысяч детей в Удмуртии используют электронные сервисы в начальной школе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо