С начала лета жители региона объехали больше половины земного шара, побывав в 161 стране мира. По наблюдениям аналитиков «МегаФона», мужчины этим летом чаще выбирают экзотику, а женщины изучают святые места.
Число отдыхающих в мае, июне и июле выросло на 40% в сравнении с прошлым годом. «Мужскими» направлениями стали Бразилия, Азербайджан, Иран. В этих странах 70% туристов – представители сильного пола. Женщины активно изучают Израиль, Иорданию, Египет и Исландию, где более 60% путешественников – дамы.
«Наши туристы активно общаются за рубежом. Они уже написали столько СМС-сообщений, что символов в них хватило бы на 60 книг популярного романа «Шантарам». Общий интернет-трафик составил почти две тысячи гигабайт. Этого объема достаточно, чтобы скачать семьсот тысяч песен для создания отпускного настроения», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
В топ стран этого лета вошли Казахстан, Турция, Абхазия, Беларусь, Кипр, Греция, Испания. Нашлись среди земляков и любители отдаленных уголков – сим-карты абонентов МегаФона были зафиксированы в Конго, Бенине, Намибии, Габоне, Кабо-Верде, Свазиленде, Брунее, Того, Эфиопии и Чаде.
Для свободных разговоров за границей «МегаФон» предлагает опцию «Весь мир» – за 59 рублей в день турист получает 40 минут входящих вызовов в сутки. Опция действует во всех странах. Пользоваться безлимитным мобильным интернетом можно с опцией «Мир онлайн». Стоимость и условия подключения опций на сайте оператора.
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