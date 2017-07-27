Перед этим концертом, который прошел в зале Удмуртской государственной филармонии в субботу, у входа слушателей встречал семиместный автомобиль «Лада-Ларгус», украшенный как подарок.
Это был сюрприз для воспитанников Алнашского детского дома от благотворительного фонда «Лукойл». Ключи от автомобиля сразу же на сцене вручила директору детского дома Александру Иванову президент фонда Нэлли Алекперова вместе с депутатом Госдумы России от Удмуртии Александром Василенко. А второй сюрприз предназначался собравшейся публике – концерт двух замечательных российских вокалистов – широко известного как в нашей стране, так и за рубежом баритона Василия Ладюка и молодого тенора, заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания, лауреата премии «Золотая маска» Алексея Татаринцева.
Публика тоже может быть «профи»
В этот жаркий летний день, редкий для нынешнего дождливого лета, фонд и певцы собрали полный зал слушателей со всей республики. Отменный вокал в нашем Отечестве по традиции любят и ценят. Ведь пение – всегда напрямую высказывание души человека, а что может быть приятнее душевного общения. И если первый уровень оценки вокалиста – оценка природы и профессиональной постановки голоса, то второй – когда зал после прослушивания плюсует артистизм и музыкальную выразительность. Именно эти качества культурного и понимающего слушателя продемонстрировали собравшиеся, что и было оценено музыкантами по завершении концерта, когда артисты вышли в фойе дать автографы и сфотографироваться с публикой.
– Какая в Ижевске замечательная публика, - изумился руководитель инструментального ансамбля, пианист и композитор Александр Прикидченко, который заявил, что вся группа просто влюбилась в наш город - таким он показался им чистым, зеленым и солнечным после серой и промозглой этим летом Москвы. И хотя солнце задерживается у нас нынешним летом ненадолго, и по части ведения городского хозяйства мы знаем больше того, что может увидеть приезжий, но все же было приятно услышать такой отзыв. Тем более, что гости первым номером исполнили музыку Петра Чайковского, отдав тем самым поклон его родине.
От сердца к сердцу
Благотворительный концерт в филармонии был построен как легкий, летний, воскресный, и обошел серьезную оперную жизнь обоих певцов, которая составляет главную линию их творческой жизни. Но тем не менее оба они замечательно раскрылись в своих характерных качествах.
– Каждый находит в музыке что-то свое. Музыка – это полупроводник. Кто-то приходит на концерты усилить счастье. Кто-то бежит от какого-то горя. Исполнить музыку не так сложно, гораздо сложнее пропустить ее через себя, через сердце, через душу, поделиться частью себя с публикой, - говорит Василий Ладюк. И ему это удается.
Василий Ладюк - не просто яркий мощный баритон, а выразительный и очень театральный певец, драматизирующий все свои номера – будь это русский романс, итальянская песня или популярные произведения Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна. Именно в советской песне Василий Ладюк показал свои возможности сполна, доказав тем самым, что сегодня эти сочинения – наша отечественная классика, которая позволяет исполнителю выразить самые глубокие и волнующие чувства и передать из сопереживающему слушателю.
Имя Василия Ладюка широко известно в нашей стране: он частый гость музыкальных передач и концертов на телевидении, с 2003 года – солист московского театра «Новая опера» им. Евгения Колобова, приглашенный солист Большого театра. Сотрудничал с выдающимися дирижерами и режиссерами, среди которых Валерий Гергиев, Пласидо Доминго, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Дмитрий Юровский и другими. География его зарубежных выступлений - Милан, Лондон, Венеция, Турин, Нью-Йорк, Токио и далее по карте.
Менее известен пока Алексей Татаринцев. Но его замечательный звонкий лирический тенор сразу завораживает и дает возможность прогнозировать - это будущая яркая звезда. Он – лауреат первой премии Международного конкурса теноров памяти Лучано Паваротти, который проходил в 2008 году в Санкт-Петербурге. С 2008 года - солист московского театра «Новая опера». Самой любимой для него на этой сцене стала партия Ленского в «Евгении Онегине». Молодой певец успешно набирает профессиональное мастерство. С 2010 года его регулярно приглашают в Большой театр, где он исполняет партии - Яши в мировой премьере «Вишневый сад», итальянского певца в «Кавалере роз», Эрнесто в «Доне Паскуале». Публика ижевского концерта высоко оценила его чувственный, красивый, способный на волнующие эмоциональные наплывы голос в русских романсах и особенно в народных песнях, где певец был неподражаем.
Летняя афиша филармонии, театров не богата на приезды звезд, и этот благотворительный концерт стал поистине приятной неожиданностью. Такие же неожиданности хотелось бы видеть и слышать на нашем традиционном музыкальном фестивале «На родине Чайковского».
– Мы с удовольствием приедем, если нас пригласят, - пообещали певцы.
Этот концерт - часть акции «Музыкальная планета», которая идет по территории Удмуртии и Пермского края. Ее приветствовал от имени Председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева руководитель администрации аппарата Госсовета Рустам Ахметвалеев.
Нэля МАЛАХОВА
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