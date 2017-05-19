Минспорт России принял решение о ежегодном проведении Дня открытия летнего спортивного сезона в субъектах Российской Федерации.
В 2017 году во всех регионах страны 20 мая будет ознаменовано проведением крупных всероссийских соревнований.
В Удмуртии в день открытия сезона состоится фестиваль летнего спортивного сезона-2017, включающий в себя цикл массовых спортивных и физкультурных мероприятий для населения. В том числе всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут».
Центральный старт фестиваля пройдет в Ижевске, на стадионе «Купол». Ожидается, что в нем будут участвовать девятисот человек.
Фестиваль летнего спортивного сезона пройдет с 20 мая по 30 сентября. Во время его проведения по всей республике будет курсировать микроавтобус с символикой комплекса ГТО. Жители отдаленных районов республики, где на сегодня еще не созданы центры тестирования, усилиями выездной мобильной бригады судей смогут попробовать себя в выполнении нормативов комплекса, каждому желающему будет предоставлена возможность электронной регистрации в системе АИС ГТО. В рамках проведения «Агитпоезда ГТО» будет организована информационно-пропагандистская работа с привлечением «Региональных послов ГТО».
Кроме того, в период проведения Фестиваля, с 20 мая по 30 сентября в Удмуртской Республике пройдут следующие знаковые мероприятия:
Всероссийские соревнования по триатлону среди любителей «TITAN-Воткинск», 13 августа 2017 года, город Воткинск;
Этап «Кубка Евразии» по плаванию в открытой воде, 12 августа 2017 года, город Ижевск (акватория Ижевского пруда);
полумарафон под лозунгом «Забег Добрых Дел», 3 сентября 2017 года, город Ижевск;
Республиканский проект «Агитпоезд ГТО», 20 мая – 30 сентября 2017 года, муниципальные образования УР.
Закрытие фестиваля летнего спортивного сезона планируется 30 сентября 2017 года проведением республиканского фестиваля оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» под девизом: «Испытай себя!». В программу «Кругосветки Удмуртии» включены пешеходные маршруты от двух до тридцати километров и веломаршруты на 15 и 30 километров. Старты будут проведены параллельно в городах и сельских районах республики и объединят более 20 тысяч любителей активного отдыха. Центральной площадкой определен город Ижевск, местом старта и финиша участников - парк имени Кирова.
Фото: minsport18.udmurt.ru
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