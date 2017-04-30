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Летний сезон в Ижевске откроют запуском Колеса обозрения

30 апреля
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0 mediagal 70405 1 Летний сезон в Ижевске откроют запуском Колеса обозрения

Сегодня, 30 апреля, в 13 часов состоится торжественное открытие сезона 2017 года в главном городском парке Ижевска - Летнем саду имени Максима Горького.

Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска, всех жителей и гостей столицы Удмуртии ожидает грандиозное событие этого лета - запуск Колеса обозрения - самого высокого аттракциона в республике.

Праздник начнется с парада ходулистов, в котором также будут участвовать аниматоры. Гостей Летнего сада ожидает роскошная концертная программа, выступят лучшие творческие коллективы столицы Удмуртии: театр танца «Розовый слон», цирковая студия «Надежда», участники шоу «танцы на ТНТ» и многие другие. Для детей будет представлен интерактивный спектакль.

Весь праздник работает музыкальное сопровождение с живым исполнением популярных песен.

Для всех посетителей работают бесплатные анимационные станции, состоится грандиозный розыгрыш призов.

Главным событием, конечно, станет торжественный запуск нового Колеса обозрения, после которого все желающие смогут прокатиться на нем, поднявшись на высоту в 50 метров над городом.

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