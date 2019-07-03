Депутаты Госсовета приняли Закон «Об организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины на территории Удмуртской Республики».
Его цель – предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины и определения правовых и организационных основ осуществления надзора за пунктами приёма и переработки древесины для выявления незаконного оборота сырья и сохранения лесных ресурсов.
– Одним из факторов необходимости принятия этого закона является усиление контроля за оборотом выделяемой для заготовки древесины в нашей республике, а также за целевым её использованием, – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов, представляя Госсовету законопроект.
Он добавил, что, по данным правоохранительных органов, на территории Удмуртии действуют 1118 так называемых малых лесопильных комплексов. При этом, по словам Дениса Удалова, какой-либо регистрации и постановки на учёт, в том числе и в налоговые органы, по действующему законодательству в отношении этих комплексов не требуется. Министр добавил, что ещё в 2008 году количество таких объектов не превышало 100 единиц.
Значительное их количество работает вне правового поля и имеет комплекс характерных нарушений законодательства Российской Федерации. На подобных объектах отсутствует учёт принимаемой и отгружаемой древесины, отсутствуют документы, подтверждающие происхождение древесины, нет здесь и правоустанавливающих документов на осуществление деятельности в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, правоустанавливающих документов на здания, сооружения, земельный участок. В большинстве случаев нарушается трудовое, налоговое, природоохранное, миграционное законодательство Российской Федерации.
В пояснительной записке к законопроекту была отмечена негативная тенденция роста случаев незаконных рубок леса. Если в 2015 году было зафиксировано 127 случаев, то к 2017 году их количество составило 182 случая. Кроме того, есть тенденция к увеличению объёма незаконно заготовленной древесины и ущерба, причинённого лесам.
Закон закрепляет за Правительством региона полномочия по постановке на учёт пунктов приёма и переработки древесины, субъектов предпринимательской деятельности в сфере лесопереработки. Принятый закон не является мерой по усилению контроля, а лишь позволяет сформировать на территории республики универсальный правовой механизм по созданию условий легального лесопользования и лесопереработки.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.