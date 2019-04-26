О том, что эти маленькие членистоногие таят в себе реальную угрозу, знают все. Вот только о мерах предосторожности почему-то всегда забывают. А уж способы извлечения клеща, если он всё-таки присосался, давно обросли сотнями народных баек. Сейчас как раз начинается сезон активности кровососущих. Так что главные правила защиты точно стоит взять на заметку.
Не так страшен клещ
Клещи просыпаются сразу после таяния снега. В Московском регионе «поймать» их можно со второй декады апреля вплоть до начала ноября. «Их численность быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остаётся высокой до середины - конца июня, в зависимости от погоды», - рассказали «РГ» в пресс-службе Роспотребнадзора. Но паниковать раньше времени не стоит. Энцефалитных насекомых в наших краях нет. Ведь Москва - не эндемичная территория по этому вирусу. В областном минздраве говорят, что за последние 10 лет ни у одного клеща, найденного в природе или присосавшегося к человеку на территории области, не было энцефалита.
Так что можно вообще не беспокоиться, раз инфекцию нельзя подхватить? Нет, в Москве и области случаи заражения клещевым энцефалитом все-таки бывают. Местные клещи тут, правда, ни при чём. Так, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году в Московской области зарегистрировано три случая этого заболевания, но каждый раз они были завозными. В двух случаях присасывание клещей произошло в Архангельской области. А на территории Вологодской области человек заразился, выпив сырое козье молоко (было подоено инфицированное животное). Такой путь передачи инфекции называется алиментарным или пищевым.
Так что вот и первый совет - обязательно кипятить сырое молоко, в котором может быть масса инфекций даже и без энцефалита - например, бруцеллёз или вирус ящура.
Привитый укуса не боится
Есть только один способ выработать стойкий иммунитет против клещевого энцефалита - привиться от этой инфекции. Сделать прививку можно бесплатно в любой государственной поликлинике по месту регистрации. Используют только эффективные хорошо себя зарекомендовавшие отечественные вакцины – «Клещ Э-Вак» для детей и «ЭнцеВир» для взрослых.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, стандартная схема вакцинации против клещевого вирусного энцефалита состоит из трёх профилактических прививок.
Интервал между первой и второй составляет не менее одного месяца, а между второй и третьей должен пройти год. Для дальнейшего поддержания иммунитета необходимо проводить однократную ревакцинацию каждые три года. Прививка эта защищает 95% вакцинированных людей. Но даже в случае возникновения заболевания у привитых болезнь протекает с меньшими последствиями.
Прививку без каких-либо ограничений круглогодично могут сделать и взрослые, и дети (старше 1 года). Специалисты из департамента рекомендуют планировать вакцинацию таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до выезда на эндемичную территорию. За это время должен успеть сформироваться защитный иммунитет. А поскольку самыми опасными месяцами считаются май и июнь, то тем, кто, например, собирается на Вологодчину, стоит сделать прививку прямо сейчас. Но только надо помнить и про противопоказания - к ним относятся острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические заболевания в стадии обострения (например, бронхиальная астма). Прививку надо делать не раньше чем через месяц после выздоровления.
Одевайтесь правильно
Чтобы избежать укуса, следует правильно одеваться на прогулки в лес или парк. Во-первых, надо обязательно надеть головной убор - кепку, косынку или шляпу. Рубашку лучше выбрать плотную и с длинным рукавом и заправить её в штаны или джинсы, а их, в свою очередь, в носки. Так клещу будет тяжелее добраться до кожи. Из обуви подойдут любые сапоги, плотно прилегающие вверху к голени. Да, образ будет не модельный, зато какая защита!
Клещи любят влажные и тенистые места. Их привлекают густой травостой и лесные опушки. Часто их можно встретить в молодом осиннике, орешнике или малиннике. Прибежищем для этих членистоногих также служит опавшая листва и скошенная трава. Вопреки расхожему мнению, с деревьев на людей они не прыгают. Чаще всего они заползают на человека с кустов, травы и низких веток. Так что лучше просто не забредать во всякие заросли.
Иммунитет от клещевого энцефалита появляется через 2 недели после прививок.
Перед прогулкой также рекомендуется обработать одежду репеллентом. Наиболее эффективны средства, имеющие в своём составе инсектицид перметрин, который клещи не переносят. Только не спешите опрыскивать репеллентами домашних животных. Для них они могут представлять серьёзную опасность. Как правило, эта информация указывается производителем на упаковке.
Только без паники
Если клещ к вам всё-таки присосался, то его надо как можно быстрее и осторожнее извлечь. Лучше всего, если эту процедуру проведёт врач в больнице или травмпункте. Но если никаких медучреждений поблизости нет, то придётся доставать кровососа самостоятельно.
Многие советуют якобы эффективный народный способ - залить клеща маслом, чтобы перекрыть ему кислород и заставить вылезти самому. Врачи так поступать не рекомендуют. И вот почему: лишённый воздуха, клещ либо умрёт прямо в коже, либо перед смертью заберётся ещё глубже в ткань. «Из кожи вон» он точно не полезет, а доставать его потом будет куда тяжелее.
Чтобы извлечь клеща, надо взять прочную нитку, сделать петлю на границе тела кровососа и кожи. Потом затянуть петлю и медленными вращательными движениями против часовой стрелки достать паразита. Ранку следует сразу обработать. Но это ещё только начало.
Членистоногое надо обязательно сдать на исследование в лабораторию, чтобы определить, был ли он переносчиком энцефалита или нет. А через 2-3 дня после укуса ещё нужно обязательно сдать анализы на энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Кстати
Дачный укус
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области "РГ" рассказали, что наиболее вероятные места нападения клещей - это садовые товарищества и дачные посёлки (40,5%), лес (33,5%), а также парки, скверы и городские сады (11,2%). Кусают паразиты даже на кладбищах - на них фиксируется 0,8% всех атак.
Иван Пышечкин
«Российская газета – Неделя» № 85 (7843) https://rg.ru/2019/04/16/reg-cfo/kak-zashchititsia-ot-kleshchej.html
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