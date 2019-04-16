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Лекарь скважин

15 апреля
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Наталия с детства хотела быть похожей на маму, посвятившую всю жизнь работе врача, и её мечта сбылась. Только лечит она не людей, а нефтяные скважины.

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В онлайн-режиме

Сегодня Наталия Александровна Сумарокова – ведущий геолог в цехе по добыче нефти и газа «Удмуртнефти». Она контролирует добычу нефти с трёх месторождений – Чутырского, Сундурско-Нязинского и Михайловского общей площадью более 500 квадратных километров. О своей профессии она рассказывает: «Современный геолог – это уже не бородатый мужчина, который бродит по полям и лесам в поисках полезных ископаемых. 99% рабочего времени я провожу за компьютером. Автоматизация позволяет в онлайн-режиме отслеживать все показатели работы скважин, не выходя из кабинета, регулировать их согласно поступающим данным».

Покой – это скука

В ведении Наталии 452 скважины. Её день расписан по минутам. Её задача – анализировать работу скважин и подбирать эффективные мероприятия по поддержанию добычи нефти. «В день поступает бесконечное количество звонков, – продолжает Наталия. – У нас ненормированный график, нередко вопросы приходится решать из дома после рабочего дня и даже ночью». Спрашиваю у Наталии: «У вас такая насыщенная работа. Не устаёте ли Вы от неё?». «Покой – это скука, – отвечает она. – Мне нравится то, чем я занимаюсь, нравятся люди, с которыми работаю. Люблю, когда жизнь проходит в режиме многозадачности, а каждый день не похож на предыдущий. Конечно, в таких условиях приходится проявлять гибкость мышления. Каждая скважина, как и человек, требует индивидуального подхода».

Юбилейный год

За 10 лет работы в «Удмуртнефти» Наталия приобрела богатый опыт. В последние годы она активно обучает азам любимой профессии молодёжь. «Наталия Александровна – терпеливый и мудрый наставник. Всё объясняет доходчиво и просто. В университете промысловым секретам не учат», – поделился мнением о наставнике Лев Лекомцев, пришедший на предприятие месяц назад.

В свободное время Наталия увлекается бисероплетением. Мастерит прекрасные цветы. Она признаётся, что семья тяжело привыкала к её графику. Но теперь даже четырёхлетняя Даша гордится маминой работой и часто просит взять с собой. В геолога она ещё не играет, но уже рисует себя, маму и папу, ищущих нефть. Может быть, так и рождаются нефтяные династии?

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Автор статьи

Гузель Максимова Все материалы этого автора

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