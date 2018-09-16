Парки – это живой организм: деревья, огромное количество растений, цветов. Это и животные. Всё это тоже дарит радость и нам, и нашим посетителям. И должно приносить радость всегда, будь то весна, лето или прохладная осень. Парки – это красиво и ярко, это карусели, яркие огни вечерней аллеи, красивые ограды и прекрасные закаты. Парки – это эмоции, причём весь их спектр. Это радость от встречи с новым или старым другом, это воодушевление от летящих воздушных шаров, это крик восторга от экстремального аттракциона, шумное дыхание от пробежки по аллее и триумф над собой и очередной дистанцией, это трепет и нежность свиданий с любимыми.
И наша первая задача сделать так, чтобы эти эмоции были яркими, не омрачёнными досадными мелочами. Всё ли удаётся? Возможно, не всё, но это всегда путь и возможность роста!
Что такое работа парка вообще? Как вся эта красота существует и как с этим бороться?
Сегодня парк Кирова – это 92 гектара территории. Конечно, Летний сад и Берёзовая роща в разы меньше – по 3,5 и 9,2 га соответственно. Наши обычные огороды, за которыми привыкли смотреть и ухаживать мы с вами, в среднем 4–6 соток, или 0,04–0,06 гектара. То есть сейчас команда парков обслуживает более 2 тысяч огородов. И это не просто статистика. Ведь каждый парк требует озеленения, водоснабжения, электричества, уборки, очистки и многого-многого другого – как и любой огород или участок у дома. Знаете ли вы, что все цветы и растения, например, которые украшают клумбы в наших парках, выращены нашими же сотрудниками? Мы сами выращиваем их в своих теплицах, и они радуют наших посетителей. Знаете ли вы, что наши сотрудники ежедневно приходят в парк на несколько часов раньше, чтобы запустить и проверить все аттракционы? Ведь парки – это 27 аттракционов и развлекательных площадок в Летнем саду и ещё порядка 15 на станции Ромашково. Это около 150 сотрудников, ежедневно обеспечивающих работу парков в сезон. И более 80 точек проката и торговли.
Легко ли управлять парком? Парком управлять интересно, ты всегда видишь результат приложенных усилий, и это даёт стимул двигаться дальше.
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