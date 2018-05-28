Стражи границы В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы»...

От редактора. Музею финно-угорской литературы – быть! – 80 лет назад состоялась первая конференция Союза писателей Удмуртии, которая объединила лучших пре...

От редактора. Перспективы для музеев Удмуртии 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Для Удмуртии этот профессиональный праздник может с...