Начавшаяся в январе этого года реализация «мусорной реформы» с приходом весны подверглась испытаниям. Массовые субботники, активизировавшаяся миграция горожан на свои пригородные участки – всё это резко увеличило объёмы мусора. На полигоны стало поступать отходов в полтора раза больше. На контейнерные площадки жители понесли огромное количество мусора: от мешков с прелой листвой до диванов и холодильников. Поэтому Региональный оператор по обращению с ТКО увеличивает частоту вывоза отходов особенно в пригородных районах Удмуртии. В результате количество рейсов специализированной техники увеличилось на 53 процента.
Завьяловские мусоровозы на летнем графике
Наиболее остро все эти проблемы проявились в пристоличном Завьяловском районе, где особенно много дачников и владельцев загородных домов. Официально здесь зарегистрировано 75 тысяч человек, а с мая по октябрь численность жителей возрастает до 300 тысяч. На территории района 35 коттеджных посёлков и 150 дачных и садовых массивов, куда на лето перебираются горожане. В связи с летней миграцией населения Регоператор увеличивает частоту вывоза мусора в наиболее загруженных населённых пунктах. В Банном, Вараксино, Старой и Новой Казмаске, Забегалово, Гольянах, Докше, Поварёнках и других деревнях мусор теперь будут вывозить три раза в неделю вместо «зимнего» графика – раз в 7 дней. В крупных населённых пунктах вывоз идёт, как и в Ижевске, ежедневно. Если в период с января по март по Завьяловскому району вывозилось около 600 тонн, то сейчас стало около 1000 тонн ежемесячно.
По словам заместителя руководителя ООО «Удмуртская мусороперерабатывающая компания» Романа Смелова, с 1 мая они скорректировали графики вывоза с некоторых точек сбора отходов в Завьялово. Теперь с тех площадок, где происходит переполнение, мусор вывозят два раза в день. Крупногабаритный мусор увозят один раз в неделю или по заявке от жителей. До мая на вывозе работали 5 единиц техники, в том числе 4 мусоровоза и одна машина под крупногабарит. Сейчас задействованы 10 единиц. Однако, как отмечает Роман Юрьевич, после уборки площадка буквально на следующий день снова может быть переполнена. Специалисты ООО «Спецавтохозяйство», регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии, считают, что жители, наконец, стали осознавать, что раз уж они платят за вывоз мусора, значит, услугой надо пользоваться.
Спрогнозировать скорость наполнения контейнеров сложно, поскольку реально оценить количество жителей района в летний период просто невозможно. Поэтому если установленной периодичности будет не хватать, то частота вывоза увеличится. По словам начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды администрации МО «Завьяловский район» Сергея Матвеева, нынче в Завьяловском районе построят более 100 контейнерных площадок.
– Нам удалось изыскать средства в бюджете в размере 2,5 миллиона рублей. Мы эти деньги распределили между 11 сельскими поселениями. Сейчас прошли торги, выбраны подрядчики, которые на территориях будут заниматься строительством контейнерных площадок. На эти деньги мы построим в этом году 108 контейнерных площадок с бетонным основанием, ограждением и навесом. Будут установлены 850 мульд, – заявил Сергей Сергеевич. – Средняя стоимость строительства одной контейнерной площадки с твёрдым основанием на 5 контейнеров составляет 40 тысяч рублей.
На сегодня общая потребность в контейнерных площадках в районе составляет порядка 400 штук. В ближайшие три года планируется построить контейнерные площадки с твёрдым основанием и крышей в «наиболее проблемных местах». Первая такая площадка появится в муниципальном образовании «Кияикское» уже в июне.
Как бороться со стихийными свалками?
Также одним из основных направлений работы Регоператора совместно с Минприроды и местными администрациями является борьба с несанкционированными свалками. В планах на 2019 год – ликвидировать 46 несанкционированных свалок площадью менее 3 га, вывезти с них весь мусор на полигоны, засеять травой. Полностью решить проблему планируют в течение 10 лет, ликвидировав 460 свалок.
Переполнение контейнерных площадок, по словам координатора партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Сергея Пермякова, возникло потому, что люди понесли туда мусор, который раньше сваливали на несанкционированных свалках. Сейчас идёт так называемая «легализация» этого мусора. Однако оттого, что граждане стали чаще прибегать к легальным способам избавления от отходов, количество несанкционированных свалок пока не сократилось.
По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Дениса Удалова, на сегодня в Удмуртии зарегистрировано 481 несанкционированная свалка. В этом году стоит задача ликвидировать наиболее крупные из них. Сейчас составлен сетевой график их ликвидации.
– Разработка проектно-сметной документации уже ведётся, – отметил Денис Николаевич, – мы в этом году готовим документы на пять объектов и по пяти свалкам проводятся конкурсные процедуры. Что касается масштабных свалок площадью более 3 гектаров, которых в Удмуртии 21, будем их рекультивировать. По менее крупным, думаю, что ежегодно мы будем ликвидировать по 46 свалок. К 2025 году в республике их быть не должно. Глава Удмуртии отдал поручение об установке камер видеофиксации в местах несанкционированных свалок.
– Мы этот вопрос прорабатываем, – сообщил Денис Николаевич. – В Завьяловском районе будут установлены несколько камер. Но мы бы не хотели сейчас распространяться, где именно они будут установлены. Я думаю, что уже в ближайшей перспективе мы их начнём эксплуатировать.
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В рамках государственного экологического надзора в Удмуртии ежемесячно составляется не менее 20 административных протоколов за причинение ущерба природе.
Для физических лиц законодательством предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц юридического лица до 50 тысяч рублей. На юридическое лицо может быть наложен штраф до 1 миллиона рублей.
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