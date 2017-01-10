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Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов проходит в Ижевске

9 января
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E36d011fc174cb5a661159d4c4ece081 Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов проходит в Ижевске

В Ижевске 8 января стартовал шестой Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Продлится он до 19 января, сообщает портал Ижлайф.

Фестиваль посвящён празднику Крещения. Это время, когда вся вода на земле обновляется и считается целительной. Существует традиция в этот день обливаться, купаться в проруби, набирать и пить святую воду из родников.

К этому времени участники фестиваля создадут скульптуры изо льда на тему Ангелов и Архангелов. Скульптуры расположатся в Парке современного искусства, рядом с родником имени Д. А. Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора, в Музее воды (старой водонапорной башне на центральной площади)

Как сообщают организаторы, лед для постройки ледяных скульптур возьмут из Ижевского пруда.

Фото: izh-cbs.ru

Метки: Ижевск Ледовый фестиваль ангелов и архангелов январь 2017

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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