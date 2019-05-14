По словам начальника Управления по градостроительству и ЖКХ
Администрации муниципального образования «Город Можга» Александра Иванова, городской хоккейной команде «Луч» будет теперь где тренироваться и проводить игры республиканского уровня, также ледовая арена станет физкультурным центром будущего третьего микрорайона многоквартирных домов, который планируется построить в округе.
– Сейчас в Можге нет крытой ледовой площадки. Потому этот объект жизненно необходим городу, – отмечает Александр Иванович, – так как здесь можно будет заниматься фигурным катанием, проводить и массовые катания. Здесь же разместится тренажёрный, хореографический залы, а также зал для занятий волейболом и баскетболом. В рамках реализации договора подряда ввод в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года. Ориентировочная стоимость объекта 360 миллионов рублей. Инвестором данного объекта является фонд САФМАР.
Напомним, что закладка камня на месте будущей спортивной арены состоялась 1 июня прошлого года в присутствии Главы Удмуртии Александра Бречалова. Сегодня работы по устройству фундаментов проведены в полном объёме. На 80 процентов выполнены работы по устройству металлоконструкций и внутриплощадочных инженерных сетей.
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