Перетягивание каната. Cилачи вступили в 10-й сезон **В райцентре Грахово в 10-й раз провели Открытый Республиканский турнир по перетягиванию каната. Муж...

Пулевая стрельба. От медали к медалям **Лидер сборной Удмуртии Юлия Каримова в апреле завоевала две медали на Кубке мира. Она заняла первое...

Кольцевая велогонка: от подростка до мастера **На Центральной площади Ижевска 1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка. Она прошла в 51-й...